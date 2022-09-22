Lula oscila de 45% para 47% e Bolsonaro tem 33% em nova pesquisa Datafolha

O petista oscilou dois pontos para cima em comparação com último levantamento, do dia 15 de setembro, e tem 50% dos votos válidos, o que mantém a possibilidade de vitória no primeiro turno. Bolsonaro aparece com o mesmo número.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, foi realizada entre 20 e 22 de setembro e entrevistou 6.754 eleitores presencialmente em 343 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04180/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.