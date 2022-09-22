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Eleições 2022

Lula oscila de 45% para 47% e Bolsonaro tem 33% em nova pesquisa Datafolha

Candidato do PT mantém vantagem frente ao presidente, que disputa a reeleição; Ciro Gomes tem 7% e Simone Tebet, 5%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 set 2022 às 20:22

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 20:22

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, candidatos a Presidente nas Eleições 2022
Lula e Bolsonaro lideram a disputa eleitoral para presidente, de acordo com a pesquisa Datafolha Crédito: Renato Pizutto / Band e Marcelo Camargo / Agência Brasil
SÃO PAULO - A pouco mais de uma semana da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem ante o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), na disputa pela Presidência da República, aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). O petista tem 47% das intenções de voto ante 33% do atual chefe do Executivo. No levantamento anterior, Lula marcava 45%. Bolsonaro manteve os 33%.
Os dois são seguidos pelo ex-governador Ciro Gomes (PDT) e pela senadora Simone Tebet (MDB), que têm 7% e 5%, respectivamente. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram. Outros 2% dos entrevistados não sabem ou não responderam e 4% disseram que vão votar em branco ou nulo.
O petista oscilou dois pontos para cima em comparação com último levantamento, do dia 15 de setembro, e tem 50% dos votos válidos, o que mantém a possibilidade de vitória no primeiro turno. Bolsonaro aparece com o mesmo número.

SEGUNDO TURNO

Lula ainda preserva ampla vantagem num eventual segundo turno contra Bolsonaro. Ele tem 54% das intenções de voto ante 38% do atual chefe do Executivo.
Bolsonaro mantém o cenário de estagnação entre o eleitorado feminino. Ele mantém os mesmos 29% que teve nas últimas duas pesquisas. Lula apareceu três pontos acima e agora tem 49% dos votos do segmento.
A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, foi realizada entre 20 e 22 de setembro e entrevistou 6.754 eleitores presencialmente em 343 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04180/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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