Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula nomeia Cristiano Zanin para cargo de ministro do STF
Posse dia 3 de agosto

Lula nomeia Cristiano Zanin para cargo de ministro do STF

Formalização da nomeação consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (5)

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 08:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2023 às 08:44
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o advogado Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A formalização da nomeação consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (5). De acordo com o Supremo, a posse de Zanin será realizada no dia 3 de agosto.
À mesa, em pronunciamento, indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), advogado Cristiano Zanin.
Cristiano Zanin, nomeado ministro do STF Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Indicado por Lula ao cargo, Zanin teve seu nome aprovado pelo Senado no dia 21 do mês passado. No plenário, foram 58 votos a favor do indicado e 18 contra. Antes, ele passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e lá recebeu 21 votos favoráveis e 5 contrários, depois de uma sessão de quase oito horas.
Zanin ganhou notoriedade por ter sido advogado de Lula nos processos da Operação Lava Jato, que levaram o hoje presidente da República à prisão por 580 dias. O trabalho pôs o advogado contra o então juiz Sérgio Moro, responsável pela operação. Atualmente, Moro é senador pelo União Brasil do Paraná e participou da sabatina.

LEIA MAIS 

Zanin fala na Constituição para afastar rótulo de advogado de Lula

Lula e a impessoalidade quebrada na indicação de Zanin ao STF

Bolsonaro pode ser barrado também da eleição de 2030 por decisão do TCU

Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, morre em Brasília, aos 85 anos

Bolsonaro é declarado inelegível pelo TSE após ataques ao sistema eleitoral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula STF Ministro Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados