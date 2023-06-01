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Suprema Corte

Lula confirma indicação de Zanin ao STF: 'Será um excepcional ministro'

Presidente afirmou que acredita na aprovação do nome de seu advogado pelo Senado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2023 às 14:28

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 14:28

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou no início da tarde desta quinta-feira, dia 1º, a indicação do seu advogado Cristiano Zanin para assumir a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). "Zanin será excepcional ministro se for aprovado pelo Senado, e acredito que será. O Brasil vai se orgulhar de ter Zanin como ministro da Suprema Corte", declarou o petista.
Advogado de Lula, Cristiano Zanin é indicado para o STF
Advogado de Lula, Cristiano Zanin é indicado para o STF Crédito: Sylvio Sirangelo/TRF4
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia dito pela manhã que Lula indicou Zanin. O advogado que defendeu o presidente na Operação Lava Jato será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, presidida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), responsável pela definição da data da audiência que pode selar a indicação presidencial.
"Vocês já esperavam que eu iria indicar o Zanin. Ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Eu conheço qualidades de Zanin como advogado, chefe de família", declarou Lula a jornalistas no Palácio do Itamaraty após reunião bilateral com o presidente da República da Finlândia, Sauli Niinisto.

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