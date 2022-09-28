Lula consolida vantagem sobre Bolsonaro em SP, Rio e Minas, mostra Ipec

Lula tem 48% das intenções de voto, e Bolsonaro está com 31%, segundo a última pesquisa do Ipec

O petista oscilou positivamente em um ponto percentual em comparação com a pesquisa anterior. A margem de erro das pesquisas nos três estados é de dois pontos percentuais. As entrevistas foram feitas de sábado (24) até segunda-feira (26).