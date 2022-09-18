Lula acusa Bolsonaro de usar velório da rainha para melhorar imagem

MARCELO TOLEDO E PATRÍCIA PAMPLONA

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (18), durante comício em Florianópolis, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao velório da rainha Elizabeth 2ª, na Inglaterra, com o objetivo de melhorar sua imagem.

Lula citou que Bolsonaro não visitou vitimas da pandemia da Covid Crédito: Ricardo Stuckert / PT

"Como ele [Bolsonaro] está precisando de imagem a nível internacional, se ofereceu para ir ao enterro da rainha da Inglaterra", disse Lula

"Ele foi pensando que vai encontrar com muito chefe de Estado e, então, teve que fazer um discurso no balcão da embaixada brasileira. E sabe o que ele foi criticar? A esquerda", seguiu.

Ele ainda afirmou que Bolsonaro é um genocida e que deveria ter visitado familiares de vítimas da pandemia da Covid-19.

"Não seria melhor que esse genocida tivesse visitado famílias que tiveram gente que morreu de Covid? Que tivesse falado menos bobagem e tivesse liberado a vacina assim que a ciência mandou liberar?", seguiu o petista.