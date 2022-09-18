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Eleições 2022

Lula acusa Bolsonaro de usar velório da rainha para melhorar imagem

Petista diz que presidente fez discurso para apoiadores, em Londres, por não ter sido recebido por nenhum chefe de Estado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2022 às 17:41

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 17:41

  • MARCELO TOLEDO E PATRÍCIA PAMPLONA

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (18), durante comício em Florianópolis, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao velório da rainha Elizabeth 2ª, na Inglaterra, com o objetivo de melhorar sua imagem.
Lula entrevista
Lula citou que Bolsonaro não visitou vitimas da pandemia da Covid Crédito: Ricardo Stuckert / PT
"Como ele [Bolsonaro] está precisando de imagem a nível internacional, se ofereceu para ir ao enterro da rainha da Inglaterra", disse Lula.
"Ele foi pensando que vai encontrar com muito chefe de Estado e, então, teve que fazer um discurso no balcão da embaixada brasileira. E sabe o que ele foi criticar? A esquerda", seguiu.
Lula estava acompanhado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB) e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), na capital catarinense.
Ele ainda afirmou que Bolsonaro é um genocida e que deveria ter visitado familiares de vítimas da pandemia da Covid-19.
"Não seria melhor que esse genocida tivesse visitado famílias que tiveram gente que morreu de Covid? Que tivesse falado menos bobagem e tivesse liberado a vacina assim que a ciência mandou liberar?", seguiu o petista.
Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com um grupo de apoiadores na residência do embaixador brasileiro no Reino Unido e realizou discurso em tom de campanha, tecendo críticas a Lula e à esquerda no Brasil e na América do Sul. Além de Lula, outros opositores e a imprensa local teceram críticas ao episódio.

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