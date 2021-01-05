Locais de provas do Enem 2020 são divulgados nesta terça

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está marcado para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é importante que o aluno leve o documento com tais informações nos dias do exame. No total, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

PANDEMIA

Apesar do Enem 2020 ter sido adiado em razão da pandemia da Covid-19, o mesmo será realizado em meio ao aumento do número de casos. Desse modo, é indispensável a utilização do uso de máscaras de proteção sendo, portanto, obrigatório durante toda a aplicação da prova.

Aqueles que estiverem infectados com o vírus da Covid-19, bem como outras doenças infectocontagiosas, poderão participar da reaplicação das provas em 23 e 24 de fevereiro de 2021. Para isso, é necessário acessar a Página do Participante e informar a condição da saúde antes do dia da prova.