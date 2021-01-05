Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Locais de provas do Enem 2020 são divulgados nesta terça
Cartão de Inscrição

Locais de provas do Enem 2020 são divulgados nesta terça

Além do local, o candidato também poderá ter acesso ao número de inscrição, data e hora da prova

Publicado em 

05 jan 2021 às 11:32

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 11:32

Estudantes negros devem entrar em contato no perfil do Pretos no Enem no Instagram ou através de e-mail
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está marcado para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são divulgados nesta terça-feira (5). Os inscritos devem entrar na Página do Participante, no portal do Enem, e, em seguida, clicar no Cartão de Confirmação de Inscrição, onde será possível visualizar as informações sobre o local da prova do participante.
Além do local, o candidato também poderá ter acesso ao número de inscrição, data e hora da prova. Após ser adiado por causa da pandemia do novo coronavírus, o exame está marcado para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é importante que o aluno leve o documento com tais informações nos dias do exame. No total, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

Veja Também

Enem 2020: professores do ES dão dicas de estudo para a reta final

PANDEMIA

Apesar do Enem 2020 ter sido adiado em razão da pandemia da Covid-19, o mesmo será realizado em meio ao aumento do número de casos. Desse modo, é indispensável a utilização do uso de máscaras de proteção sendo, portanto, obrigatório durante toda a aplicação da prova.
Aqueles que estiverem infectados com o vírus da Covid-19, bem como outras doenças infectocontagiosas, poderão participar da reaplicação das provas em 23 e 24 de fevereiro de 2021. Para isso, é necessário acessar a Página do Participante e informar a condição da saúde antes do dia da prova.
Caso o candidato apresente sintomas na véspera ou no dia da prova, não deve comparecer ao exame. Nesse caso, além de registrar o ocorrido na Página do Participante também, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento do Inep pelo telefone 0800 616161.

Veja Também

Candidatos do Enem terão de usar máscaras durante todo o tempo de prova

Enem 2020: o que vale estudar de hoje até o dia da prova?

Candidato com Covid-19 no dia do Enem poderá remarcar prova

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados