Locais de provas do Enem 2020 são divulgados nesta terça

Os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são divulgados nesta terça-feira (5). Os inscritos devem entrar na Página do Participante, no portal do Enem, e, em seguida, clicar no Cartão de Confirmação de Inscrição, onde será possível visualizar as informações sobre o local da prova do participante.
Além do local, o candidato também poderá ter acesso ao número de inscrição, data e hora da prova. Após ser adiado por causa da pandemia do novo coronavírus, o exame está marcado para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é importante que o aluno leve o documento com tais informações nos dias do exame. No total, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.
PANDEMIA
Apesar do Enem 2020 ter sido adiado em razão da pandemia da Covid-19, o mesmo será realizado em meio ao aumento do número de casos. Desse modo, é indispensável a utilização do uso de máscaras de proteção sendo, portanto, obrigatório durante toda a aplicação da prova.
Aqueles que estiverem infectados com o vírus da Covid-19, bem como outras doenças infectocontagiosas, poderão participar da reaplicação das provas em 23 e 24 de fevereiro de 2021. Para isso, é necessário acessar a Página do Participante e informar a condição da saúde antes do dia da prova.
Caso o candidato apresente sintomas na véspera ou no dia da prova, não deve comparecer ao exame. Nesse caso, além de registrar o ocorrido na Página do Participante também, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento do Inep pelo telefone 0800 616161.