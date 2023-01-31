Lira diz que candidatura é menos radical e dará mais tranquilidade à Câmara

BRASÍLIA - O presidente da Câmara e candidato à reeleição, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (31), em entrevista à GloboNews, que a sua candidatura dará mais amplitude de alianças e tranquilidade no encaminhamento das matérias na Casa, além de ser "mais de centro e menos radical".

"A candidatura tem por natureza ser mais de centro, menos radical, mais exposta a acordos", defendeu o parlamentar.

Arthur Lira diz que apoio de partidos antagônicos lhe deixa "mais tranquilo" Crédito: Bruno Spada/Câmara

Lira busca a reeleição ao comando da Câmara com apoio, até o momento, de 15 partidos (PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSD, União Brasil, Republicanos, PL, Podemos, PSC, PTB, Solidariedade, Patriota e Pros), além do próprio PP.

Ele afirmou que o fato de contar com apoio de partidos antagônicos lhe deixa "mais tranquilo" e que ele não trabalha para ter votação recorde na eleição da Casa. O único adversário na corrida será o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), que reiterou nesta terça (31) sua candidatura.