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Eleição no Congresso

Lira diz que candidatura é menos radical e dará mais tranquilidade à Câmara

Atual presidente da Casa busca a reeleição e já conta com apoio, até o momento, de 15 partidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jan 2023 às 17:50

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 17:50

BRASÍLIA - O presidente da Câmara e candidato à reeleição, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (31), em entrevista à GloboNews, que a sua candidatura dará mais amplitude de alianças e tranquilidade no encaminhamento das matérias na Casa, além de ser "mais de centro e menos radical".
"A candidatura tem por natureza ser mais de centro, menos radical, mais exposta a acordos", defendeu o parlamentar.
Arthur Lira
Arthur Lira diz que apoio de partidos antagônicos lhe deixa "mais tranquilo" Crédito: Bruno Spada/Câmara
Lira busca a reeleição ao comando da Câmara com apoio, até o momento, de 15 partidos (PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSD, União Brasil, Republicanos, PL, Podemos, PSC, PTB, Solidariedade, Patriota e Pros), além do próprio PP.
Ele afirmou que o fato de contar com apoio de partidos antagônicos lhe deixa "mais tranquilo" e que ele não trabalha para ter votação recorde na eleição da Casa. O único adversário na corrida será o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), que reiterou nesta terça (31) sua candidatura.
Lira reforçou que tem como responsabilidade à frente da Casa trazer "sempre o equilíbrio". Ele também destacou que as pessoas que participaram dos atos golpistas no dia 8 de janeiro "não representam direita, esquerda ou centro".

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