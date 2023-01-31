Wallace, do vôlei, pede desculpas por post sobre tiro em Lula

Wallace terminou o vídeo ressaltando que não teve a intenção de incitar a violência e o ódio. "Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que eu quero passar para ninguém", concluiu o jogador, que desativou os comentários na publicação.

Na segunda-feira (30), o jogador fez uma série de posts nos stories do Instagram no clube de tiro Delta, em Belo Horizonte. Entre as publicações ele aparece segurando uma arma e em outro faz a pergunta polêmica sobre quem daria um tiro na cara de Lula. A atitude foi condenada por vários internautas, políticos e ex-atletas como a ex-jogadora de vôlei e ministra do Esporte Ana Moser e a ex-nadadora Joana Maranhão.