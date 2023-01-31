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Nas redes sociais

Governo aciona AGU após enquete de jogador de vôlei sobre 'tiro em Lula'

Wallace de Souza apagou a publicação depois de compartilhar experiência com armas em stand de tiro; Planalto diz que vai tomar ‘todas as atitudes necessárias’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jan 2023 às 15:01

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 15:01

SÃO PAULO - O jogador de vôlei Wallace de Souza, da seleção brasileira e atualmente no Sada Cruzeiro, sugeriu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levasse um "tiro na cara" em uma enquete compartilhada em sua conta no Instagram. A postagem foi apagada pelo atleta posteriormente.
Jogador de vôlei, Wallace posta enquete em rede social sobre dar tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Jogador de vôlei, Wallace posta enquete em rede social sobre dar tiro no presidente Crédito: Instagram/Reprodução
Paulo Pimenta (PT), ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, afirmou em publicação nas redes sociais que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) e que o Planalto vai tomar todas as atitudes necessárias. “Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!”
Wallace de Souza fez uma série de postagens nas primeiras horas desta terça-feira (31) sobre a sua experiência em um stand de tiro, compartilhando inclusive a arma que mais gostou de usar. O atleta abriu a caixa de perguntas aos seguidores e foi questionado se "daria um tiro na cara do Lula". O jogador respondeu com uma enquete: "Alguém faria isso: sim ou não?".
Em nota, o Sada Cruzeiro lamentou profundamente a atitude e pediu desculpas pela publicação de Wallace, ressaltando a necessidade de cautela em manifestações nas redes sociais por causa do momento "delicado" do País. Mas não insinuou qualquer punição ao jogador. O atleta é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas pelo petista nas eleições de 2022 e entusiasta da ampliação do acesso a armas pela população.
"As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das responsabilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca", escreveu o clube. "Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada".
Procurada pela reportagem, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) afirma que "repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade".
Após anunciar a sua aposentadoria da seleção brasileira, Wallace de Souza retornou ao time nacional no ano passado, quando ajudou a equipe comandada por Renan Dal Zotto a conquistar a medalha de bronze no Mundial de vôlei. O oposto de 35 anos também foi medalhista de ouro na Olimpíada do Rio-2016 e prata nos Jogos de Londres-2012. Com o Cruzeiro, o atleta foi campeão mineiro, da Supercopa, do Mundial de Clubes, do Sul-Americano e, por último, da Superliga.

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