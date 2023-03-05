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Ator de 92 anos

Lima Duarte atropela motociclista: 'Prestei os devidos socorros'

Ainda não há informações de onde ocorreu o acidente, conforme sua assessoria artística informou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2023 às 19:58

Publicado em 05 de Março de 2023 às 19:58

O ator Lima Duarte, de 92 anos, se envolveu em um acidente com uma motocicleta na última sexta-feira (3) e atropelou uma mulher.
O ator contou que prestou os devidos socorros à motociclista. "Enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia", falou Duarte, em nota encaminhada a Splash.
Lima Duarte guarda picape usada em 'Roque Santeiro'
Lima Duarte guarda picape usada em 'Roque Santeiro' Crédito: Instagram/@limaduarte
Ainda não há informações de onde ocorreu o acidente, conforme sua assessoria artística informou a reportagem.

Carro do dia a dia

No mês passado, Lima Duarte mostrou em sua conta no Instagram o seu carro do dia a dia, um raro Citroën AX GTi 1995 vinho.
No vídeo, o veterano ator revela para os fãs que sobreviveu décadas atrás ao capotamento de um Tatra T600, mais conhecido como Tatraplan.
O carro era de Oduvaldo Vianna, então diretor de radionovelas da Rádio Tupi de São Paulo, na qual Duarte era sonoplasta. Ele conta que foi convidado pelo então chefe para uma viagem rumo a Santos ao lado do ator Dionísio Azevedo na recém inaugurada Via Anchieta.
"Era uma estrada sinuosa, perigosíssima", diz. Duarte continua a história, acrescentando que estava sentado no banco traseiro quando Vianna, que dirigia o Tatraplan, disse avisou que o veículo iria capotar.
Depois do acidente, os três desviraram o carro na estrada e terminaram a viagem.

Confira nota do ator na íntegra:

"Gostaria de esclarecer que no dia 3 de março, enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta.
Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível.
Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso! Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário.
Atenciosamente,
Lima Duarte

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