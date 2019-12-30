Ladrão rouba carro com criança de 3 anos dentro em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo prendeu no último sábado (28) um homem acusado de roubar um carro e levar uma criança de 3 anos que estava dentro dele, na região de Guaianases, zona leste paulista.
Após ser acionada, a PM fez buscas pela região e encontrou o veículo, um Chevrolet Cruze branco, e abordou o motorista. Com ele foi encontrado um revólver falso.
Segundo a polícia, o homem confessou o roubo e disse ter abandonado a criança em um posto de gasolina, onde ela foi resgatada e entregue para a família.
O criminoso foi encaminhado ao 53º DP (Parque do Carmo), que vai investigar o caso. A polícia apura a participação de outras pessoas no crime.