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Ex-governador do ES

Kassab deve ressuscitar nome de Hartung a presidente se Leite não entrar no PSD

Caso Leite de partido, enterrando a possibilidade de uma candidatura presidencial, a legenda deve lançar um outro nome para concorrer à sucessão de Jair Bolsonaro (PL)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2022 às 06:35

Publicado em 17 de Março de 2022 às 06:35

Paulo Hartung
Pré-candidatura do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung volta à mesa Crédito: Vitor Jubini
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz com segurança a interlocutores que a filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao partido já é praticamente certa e deve se confirmar nas próximas horas. 
Mas, caso ele não migre de partido, enterrando a possibilidade de uma candidatura presidencial, a legenda deve lançar um outro nome para concorrer à sucessão de Jair Bolsonaro (PL).
Segundo Kassab tem dito a interlocutores, a pré-candidatura do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung voltaria então à mesa. Ou seja, o PSD terá candidato a presidente de qualquer maneira.
Kassab tem repetido também que, caso o segundo turno seja mesmo entre Lula (PT) e Bolsonaro, como indicam as pesquisas eleitorais, o PSD abraçará a candidatura do petista.

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