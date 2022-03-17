Kassab deve ressuscitar nome de Hartung a presidente se Leite não entrar no PSD

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz com segurança a interlocutores que a filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao partido já é praticamente certa e deve se confirmar nas próximas horas.
Mas, caso ele não migre de partido, enterrando a possibilidade de uma candidatura presidencial, a legenda deve lançar um outro nome para concorrer à sucessão de Jair Bolsonaro (PL).
Segundo Kassab tem dito a interlocutores, a pré-candidatura do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung voltaria então à mesa. Ou seja, o PSD terá candidato a presidente de qualquer maneira.
Kassab tem repetido também que, caso o segundo turno seja mesmo entre Lula (PT) e Bolsonaro, como indicam as pesquisas eleitorais, o PSD abraçará a candidatura do petista.