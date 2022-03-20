Um sonho de liberdade: o papel da "saidinha" e do trabalho externo

Cadeia superlotada: se trancarmos um cão dessa maneira, é provável que ele nos ataque quando abrirem a jaula; por que seria diferente com um ser humano? Crédito: Arquivo

Já que não existe pena de morte para crimes comuns no Brasil, uma parte significativa da sociedade parece desejar que criminosos fossem simplesmente atirados dentro de uma jaula e esquecidos até o fim de suas penas. Ainda que isso não fosse impossível em uma democracia ocidental, não há nada menos inteligente a se fazer, se lembrarmos que um dia eles serão libertados. Se trancarmos um cão dessa maneira, é provável que ele nos ataque quando abrirem a jaula; por que seria diferente com um ser humano?

Se olharmos com um mínimo de atenção, veremos que não faz o menor sentido promover uma reintrodução abrupta do condenado ao convívio social; ao contrário, isso deve ocorrer em estágios cuidadosamente controlados, em primeiro lugar para que ele vá se acostumando aos poucos à liberdade; em segundo, para que ele esteja sob forte pressão interna de não “escorregar” e prejudicar uma libertação próxima; em terceiro, para que seja possível avaliar o quanto ele realmente está, ou não, apto para a soltura condicional.

Por falar nisso, é preciso lembrar que o preso, quando liberado, ainda não cumpriu toda a sua pena e continua por bastante tempo sob o controle de agentes públicos; se ele voltar a delinquir, cumprirá não somente a pena pelo novo crime, mas também o restante da condenação antiga.

As tão satanizadas “saidinhas” nada mais são que uma primeira fase, em que o apenado, já próximo da condicional, prova o gosto da liberdade, de que já se havia esquecido. Contudo, deve se reapresentar espontaneamente para voltar à “tranca”, sob pena de ser regredido ao regime fechado. Aos poucos as regras disciplinares vão sendo suavizadas até que esse condenado passa a trabalhar fora da prisão e retorna para passar as noites na cela.

Para avaliar o sucesso desse processo, basta ver que, na fase inicial desse regime, com as “saidinhas”, mais de 96% se reapresentam pontualmente. E isso não significa que quase 4% saiam pelo mundo matando pessoas em série. A maioria acaba se apresentando fora do prazo ou é recapturada. Volto a frisar: sem esse primeiro passo, seria necessário um enorme salto para se autorizar o trabalho externo ou, o que seria ainda pior, passar do regime fechado à liberdade completa sem qualquer transição.

Neste último incidente em que um ônibus do Transcol transportando internos do sistema carcerário foi atacado , nem mesmo aqueles que escaparam do local no momento o atentado deixaram de se apresentar no estabelecimento prisional. Embora sem vigilância, todos, sem nenhuma exceção, voluntariamente continuam cumprindo sua pena. Sim, porque não fazia sentido estragar tudo quando a porta de saída está logo ali. Em outras palavras, apesar de tragicamente agredidos, 100% desses presos (com a óbvia exceção daquele que foi assassinado) não hesitaram diante da oportunidade de fuga.