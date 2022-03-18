Nos negócios, ganha quem lucra ou quem se importa?

Estima-se que cerca de U$ 31 trilhões sejam direcionados hoje a investimentos em empresas com visão e prática ESG Crédito: Freepik

Algumas perguntas vêm chacoalhando o mundo corporativo nas últimas décadas. Uma delas: empresas são boas à medida que são lucrativas ou há algum fator a mais nessa equação?

No ano de 2004, uma publicação do Banco Mundial em parceria com o Pacto Global, da ONU , trouxe em seu título um questionamento aos 50 diretores das maiores instituições financeiras do mundo: “who cares win”, dizia a publicação, ou “ganha quem se importa”.

O título era, na verdade, um desafio global, especialmente ao mercado financeiro, de que as questões sociais, ambientais e de boa governança seriam vitais para o futuro das empresas, não por imposição de governos ou leis, mas uma busca do mercado por negócios responsáveis, redução de riscos reputacionais e, consequentemente, mais lucrativos. Essa visão é, então, representada por três letrinhas: ESG, do inglês “environmental”, “social” e “governance” (meio ambiente, social e governança).

Sobram na história recente exemplos que mostram o quanto a cultura organizacional da ganância em detrimento dos valores ESG pode ser fatal para os resultados. Um caso emblemático é o retratado no documentário “Queda Livre: a tragédia do caso Boeing”, lançado pela Netflix , em que investigadores revelam como a Boeing pode ter sido responsável por dois acidentes catastróficos seguidos, ao priorizar o lucro em detrimento da segurança, o que lhe custou danos à reputação e cerca de R$ 80 bilhões.

É inegável que o mercado financeiro topou o desafio. Estima-se que cerca de U$ 31 trilhões sejam direcionados hoje a investimentos em empresas com visão e prática ESG. No Brasil, esse perfil representa 38,26% do total do valor das companhias com ações negociadas na B3. Um caminho sem volta, mas que não admite maquiagem de dados – fenômeno conhecido como greenwashing – pois propagar sustentabilidade e não entregar traz riscos ainda maiores.

No Espírito Santo, o resultado social é muito bem representado pela menor taxa de mortalidade infantil do país, e a segunda maior longevidade das pessoas. O Estado também oferece o melhor ensino médio do país. Em governança, somos o Estado mais transparente do Brasil, líder nas três avaliações existentes, e o Estado que mais aplica a Lei Anticorrupção.