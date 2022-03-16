ESG: a responsabilidade nos negócios em três letras

ArcelorMittal Tubarão, em operação há quase 40 anos, adota ações que valorizam o desenvolvimento sustentável Crédito: Divulgação/ArcelorMittal Tubarão

O mundo corporativo quer crescer com sustentabilidade, o que é fundamental para garantirmos as necessidades das próximas gerações e a perenidade dos negócios. Um dos grandes desafios é justamente conciliar as demandas atuais com as demandas futuras, possibilitando a construção de um modelo de sociedade mais íntegro, próspero e sustentável para todos.

Nesse contexto, a sigla ESG – Environmental, Social and Governance (em português, Ambiental, Social e Governança) – tem ganhado cada vez mais espaço no planejamento das empresas e maior atenção por parte de acionistas, investidores, consumidores e imprensa, como uma revisitação dos pilares tradicionais da sustentabilidade (social, ambiental e econômico). De acordo com o Google Trends, o interesse pelo tema atingiu em 2021 o seu nível mais alto em 16 anos.

Ferramentas usadas para medir as melhores práticas de aderência aos requisitos ESG nas companhias vêm impulsionando alterações nos processos de produção, reposicionamento estratégico e, até mesmo, a criação de novas formas de fazer negócio. Não basta se afirmar sustentável, é preciso fazer e provar com fatos e dados, como sugere a expressão em inglês Walk the Talk, amplamente disseminada no ambiente corporativo.

Na ArcelorMittal , a busca por um processo mais sustentável acontece de forma constante e estrutural, contemplando toda a cadeia produtiva até a venda das nossas soluções em aço. Um passo importante foi dado neste ano pela nossa usina de Tubarão (Serra/ES) com a conquista do selo internacional ResponsibleSteel™, a mais importante certificação ESG do setor de aço, que busca o estabelecimento de altos padrões de sustentabilidade.

Lançado em 2015, o ResponsibleSteel™ visa aprimorar o fornecimento, a produção, o uso e a reciclagem responsáveis ​​de aço por meio do desenvolvimento de padrões, certificação e ferramentas relacionadas. A iniciativa inovadora envolve mais de 40 membros e associados, compostos por companhias da cadeia do aço e organizações da sociedade civil de todo o mundo.

Trata-se da primeira planta industrial nas Américas e fora da Europa a alcançar o reconhecimento dessa organização mundial. Para se obter a certificação, a unidade passou por um rigoroso procedimento de auditoria independente ao longo de um ano de trabalho.

O reconhecimento deveu-se ao cumprimento de metas relativas à disponibilidade de recursos hídricos, saúde e segurança, direitos humanos e trabalhistas, possibilitando que altos padrões de sustentabilidade na produção e consumo sejam atendidos. Ele também está associado à relação aberta e respeitosa com nossos diversos stakeholders no Espírito Santo ( Governo do Estado , prefeituras, Ministério Público, fornecedores, sindicatos, comunidades do entorno, projetos sociais apoiados etc.).