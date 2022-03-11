A terceira edição do Fórum Brasil GRC, o maior fórum de governança, risco e compliance do Espírito Santo, acontece na próxima sexta-feira (18), em Vitória. O evento vai reunir as principais lideranças do Estado e palestrantes de renome nacional. Será um espaço de debates, geração de ideias, networking e construção de iniciativas inovadoras.
O tema deste ano é “GRC e o Mundo na Perspectiva ESG”, sigla que em inglês significa "environmental, social and governance". O assunto está em alta no mundo corporativo e se refere à importância das questões ambientais, sociais e de governança para as instituições. Ou seja, ao adotar as diretrizes ESG, empresas e poder público entendem quais são os seus impactos na sociedade, se preocupando com o meio ambiente, com as pessoas e adotando boas práticas administrativas. Dessa forma, é possível avaliar os riscos futuros para a tomada de decisão dos investimentos.
O fórum será aberto pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande; o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata; o diretor-presidente do ES em Ação, Fabio Brasileiro; e a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.
A primeira palestrante será a empresária Luiza Trajano, presidente do conselho da gigante do varejo, Magazine Luiza, com a palestra “Quem não entrar no ESG não tem mais valor no mercado”.
O evento tem como patrocinadores Banestes, Sebrae, Banco do Nordeste, Grupo Águia Branca e Sistema OCB, além de apoio institucional de Compliance Women Committee (CWC), ES em Ação, Fórum Estadual de Controle Interno do Espírito Santo (Fecontes), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), com realização da Multieventos.
III FÓRUM BRASIL GRC 2022 - GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE
- Data: 18 de março
- Horário: 8h30 às 18h
- Local: Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia - Vitória/ES)
- Inscrições e informações: forumbrasilgrc.com.br
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- 7h30 às 8h30: credenciamento
- 8h30: cerimônia de boas-vindas
- Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo
- Edmar Moreira Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência (Secont)
- Fabio Brasileiro, diretor-presidente do ES em Ação
- Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)
- 9h: palestra - Quem não entrar no ESG não tem mais Valor no Mercado
- Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza
- 9h30: painel - Gestão de Riscos como Instrumento de Governança
- Wagner Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União
- Rodrigo Fontenelle, controlador do Estado de Minas Gerais
- Moderadora: Ana Cintas, sócia fundadora da AC+ Gestão e Treinamentos
- 10h15: intervalo para relacionamento
- 10h45: palestra - ESG Numa Perspectiva de Governança, Riscos e Compliance
- Juliana Oliveira Nascimento, gerente sênior de Soluções de Consultoria de Risco na KPMG
- 11h15: painel - ESG numa Perspectiva Ambiental
- Gabriella Dorlhiac, diretora executiva da ICC Brasil
- Fábio Risério, consultor da Rede Brasil do Pacto Global e do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral
- Moderadora: Flávia de Souza Marquezini, professora e consultora ESG da Faculdade de Direito de Vitória (FDV)
- 12h: intervalo para almoço
- 13h30: painel - Implantação de ESG e Compliance nas Organizações Privadas
- Letícia Sugai: sócia da consultoria Veritaz e presidente do Instituto Paranaense de Compliance (Ipacon)
- Viviane Elias Moreira: diretora de Processos e Inovação da 99JOBS
- Moderadora: Daniela Kling, advogada especialista em Governança, Gerenciamento de Riscos e Compliance
- 14h30: palestra - Comece pelo S: o Social Gerando Valor
- Priscila Gama, fundadora da LAB de Inovação em Tecnologia Social Das Pretas
- 15h: intervalo para relacionamento
- 15h30: palestra - Compliance Digital como Garantia à Proteção de Dados
- Juliana Costa, especialista em Privacidade e Proteção de Dados
- 16h: painel - ESG: A Agenda que Faltava na Gestão Pública
- Aline Oliveira, líder de Mensuração e Avaliação de Impacto da Seall
- Lucas Cepeda, coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP)
- Moderador: Edmar Moreira Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência (Secont)
- 16h45: palestra - Inovação Digital para as Áreas de Riscos e Compliance
- André Carvalho, sócio-gerente da CCC Consultoria
- 17h15: encerramento