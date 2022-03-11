Luiza Trajano, Lucas Cepeda e Priscila Gama estão entre os palestrantes do Fórum Brasil GRC, que acontece em Vitória Crédito: Divulgação

A terceira edição do Fórum Brasil GRC, o maior fórum de governança, risco e compliance do Espírito Santo, acontece na próxima sexta-feira (18), em Vitória. O evento vai reunir as principais lideranças do Estado e palestrantes de renome nacional. Será um espaço de debates, geração de ideias, networking e construção de iniciativas inovadoras.

O tema deste ano é “GRC e o Mundo na Perspectiva ESG”, sigla que em inglês significa "environmental, social and governance". O assunto está em alta no mundo corporativo e se refere à importância das questões ambientais, sociais e de governança para as instituições. Ou seja, ao adotar as diretrizes ESG, empresas e poder público entendem quais são os seus impactos na sociedade, se preocupando com o meio ambiente, com as pessoas e adotando boas práticas administrativas. Dessa forma, é possível avaliar os riscos futuros para a tomada de decisão dos investimentos.

O fórum será aberto pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande; o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata; o diretor-presidente do ES em Ação, Fabio Brasileiro; e a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.

A primeira palestrante será a empresária Luiza Trajano, presidente do conselho da gigante do varejo, Magazine Luiza, com a palestra “Quem não entrar no ESG não tem mais valor no mercado”.

O evento tem como patrocinadores Banestes, Sebrae, Banco do Nordeste, Grupo Águia Branca e Sistema OCB, além de apoio institucional de Compliance Women Committee (CWC), ES em Ação, Fórum Estadual de Controle Interno do Espírito Santo (Fecontes), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), com realização da Multieventos.

Fórum Brasil GRC está na terceira edição e as principais lideranças do Estado e palestrantes de renome nacional. Crédito: Jefferson Rocio/ Multieventos/ Divulgação

III FÓRUM BRASIL GRC 2022 - GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

Data: 18 de março

18 de março Horário: 8h30 às 18h

8h30 às 18h Local: Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia - Vitória/ES)

Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia - Vitória/ES) Inscrições e informações: forumbrasilgrc.com.br

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

7h30 às 8h30: credenciamento

8h30: cerimônia de boas-vindas

Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo

Edmar Moreira Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência (Secont)

Fabio Brasileiro, diretor-presidente do ES em Ação

Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

9h: palestra - Quem não entrar no ESG não tem mais Valor no Mercado

Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza

9h30: painel - Gestão de Riscos como Instrumento de Governança

Wagner Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União

Rodrigo Fontenelle, controlador do Estado de Minas Gerais

Moderadora: Ana Cintas, sócia fundadora da AC+ Gestão e Treinamentos

10h15: intervalo para relacionamento

10h45: palestra - ESG Numa Perspectiva de Governança, Riscos e Compliance

Juliana Oliveira Nascimento, gerente sênior de Soluções de Consultoria de Risco na KPMG

11h15: painel - ESG numa Perspectiva Ambiental

Gabriella Dorlhiac, diretora executiva da ICC Brasil

Fábio Risério, consultor da Rede Brasil do Pacto Global e do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral

Moderadora: Flávia de Souza Marquezini, professora e consultora ESG da Faculdade de Direito de Vitória (FDV)

12h: intervalo para almoço

13h30: painel - Implantação de ESG e Compliance nas Organizações Privadas

Letícia Sugai: sócia da consultoria Veritaz e presidente do Instituto Paranaense de Compliance (Ipacon)

Viviane Elias Moreira: diretora de Processos e Inovação da 99JOBS

Moderadora: Daniela Kling, advogada especialista em Governança, Gerenciamento de Riscos e Compliance

14h30: palestra - Comece pelo S: o Social Gerando Valor

Priscila Gama, fundadora da LAB de Inovação em Tecnologia Social Das Pretas

15h: intervalo para relacionamento

15h30: palestra - Compliance Digital como Garantia à Proteção de Dados

Juliana Costa, especialista em Privacidade e Proteção de Dados

16h: painel - ESG: A Agenda que Faltava na Gestão Pública

Aline Oliveira, líder de Mensuração e Avaliação de Impacto da Seall

Lucas Cepeda, coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP)

Moderador: Edmar Moreira Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência (Secont)

16h45: palestra - Inovação Digital para as Áreas de Riscos e Compliance

André Carvalho, sócio-gerente da CCC Consultoria