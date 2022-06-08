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Justiça determina envio de helicópteros à Amazônia para buscas de sumidos

A determinação também ordena envio de embarcações e equipes de busca para a região do Vale do Javari, na Amazônia (AM), local do desaparecimento de indigenista e jornalista

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 14:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2022 às 14:32
A Justiça Federal determinou nesta quarta-feira (8) o envio imediato de helicópteros, embarcações e equipes de busca para a região do Vale do Javari, na Amazônia (AM), local do desaparecimento de Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da Funai (Fundação Nacional do Índio), e do jornalista Dom Phillips, vistos pela última vez há três dias.
A decisão é uma resposta à ação civil pública em conjunto entre a Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público Federal e a Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari), solicitando o apoio imediato do governo federal nas buscas.
jornalista e indigenista desaparecidos no Amazonas
jornalista e indigenista no Amazonas Crédito: Reprodução I Twitter @@domphillips e Funai
Na decisão, assinada pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, a Justiça autoriza a DPU e o Ministério Público Federal para requisitar o suporte diretamente à Polícia Federal, Comando Militar da Amazônia e Força Nacional de Segurança para "as providências urgentes e necessárias ao cumprimento da decisão".
"Determino à ré União que efetive imediatamente obrigação de fazer no sentido de viabilizar o uso de helicópteros, embarcações e equipes de buscas [para] localizar Bruno Pereira e Dom Phillips", cita o texto.
As buscas estão sendo feitas por equipes da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e forças armadas.

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