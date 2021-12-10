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Júri da Boate Kiss entra na reta final, sentença deve sair nesta sexta (10)

Julgamento chega ao 10° dia com fim dos debates e decisão é esperada nesta sexta-feira (10). Acompanhe ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2021 às 10:40

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 10:40

Sai nesta sexta-feira (10), no Foro Central de Porto Alegre, o resultado do julgamento com as sentenças dos quatro réus pelo incêndio da boate Kiss. A decisão foi adiada depois que o Ministério Público pediu réplica das defesas dos advogados por volta das 23h40 desta quinta-feira (9).
Com isso, eles terão mais duas horas para sustentar a acusação, a partir das 10h, e abrem mais duas horas para que as bancadas de defesa apresentem suas tréplicas, após um intervalo, às 13h15.
Boate Kiss, em Santa Maria, deixou 242 pessoas mortas
Boate Kiss, em Santa Maria, deixou 242 pessoas mortas Crédito: Daniel Marenco/Folhapress
Após isso, o Conselho de Sentença se reúne com o juiz Orlando Faccini Neto para a votação na sala secreta. A leitura da sentença deve ficar para a tarde.
Independentemente das sentenças, tanto os réus quanto o MP podem recorrer da decisão, mas os tribunais só poderão modificar a pena ou determinar a realização de novo julgamento, sem modificar a decisão dos jurados.

O INCÊNDIO

O incêndio na Boa te Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, e deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas. As vítimas, em sua maioria, eram jovens estudantes com idades entre 17 e 30 anos, moradores da cidade universitária.
A tragédia é a maior ocorrência em número de vítimas na história do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil, atrás apenas do incêndio do Gran Circo Norte Americano, em Niterói (RJ), que deixou 503 mortos em 1961.
*Com informações do TJRS e do G1

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