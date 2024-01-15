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Reação rara

Jovem que teve alergia ao cheirar pimenta tem piora no estado de saúde

Thais Medeiros está internada há 11 meses. Além da própria alergia, ela passou por complicações como infecções e parada cardiorrespiratória
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2024 às 14:27

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 14:27

Thais Medeiros, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado
Thais Medeiros, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A jovem Thais Medeiros, que está internada após inalar pimenta em conserva, apresentou piora no estado de saúde. Ela teve febre e diarreia, tendo que passar o dia fazendo exames e colhendo sangue para descobrir o que estava acontecendo. O relato foi feito pela mãe dela, Adriana Medeiros, em publicação no Instagram no último sábado (13). "Estamos muito preocupados com isso".
Adriana também relembrou que já vai fazer 11 meses desde que a filha foi internada. "Já vai fazer 11 meses que estamos vivendo esse pesadelo que nunca imaginamos passar, a dor é muito grande, a saudade me corrói, está muito difícil para nós continuar[mos] sem poder ouvir sua voz, sem poder brigar com você, sem suas brincadeiras, sem você nossos dias estão sem sentido e sem brilho [...] .
A mãe disse também que a vida está "sem sentido" pelo que está acontecendo com a filha. "Estou de alma mutilada, coração dilacerado, meus olhos já não tem mais brilho e a minha vida sem sentido, mas continuo pedindo que Deus tenha compaixão e restaure sua vida".

Relembre o caso

A trancista Thais Medeiros, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado durante um almoço com o namorado, na cidade de Anápolis. A jovem começou a sentir a garganta coçando e apresentar vermelhidões. Imediatamente ela foi levada ao Hospital Santa Casa da cidade, em seguida transferida para Goiânia. Além da própria alergia, Thais passou por complicações como infecções e parada cardiorrespiratória. Os médicos afirmam que a reação é rara.

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