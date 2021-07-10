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Esquema Rachadinha

Jornalista revela ataque de advogado de Bolsonaro: "na China você desapareceria"

A jornalista Juliana Dal Piva, colunista do UOL revelou na noite desta sexta (10) que recebeu mensagens em tom de ameaça após publicar reportagem investigativa

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 11:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2021 às 11:23
Frederick Wassef
Frederick Wassef se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro e defende o senador Flávio Bolsonaro. Crédito: Bruno Santos/Folhapress
A jornalista Juliana Dal Piva, colunista do UOL, relatou na noite desta sexta-feira (09), ter recebido ataques de Frederick Wassef, que se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro e defende o senador Flávio Bolsonaro. "Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo", disse Wassef, em mensagem enviada pelo WhatsApp.
Dal Piva é autora de reportagem que publicou nesta semana áudios atribuídos a ex-cunhada de Jair Bolsonaro, Andrea Valle, na qual ela afirma que, quando era deputado, o atual presidente mandou demitir do gabinete assessor que não devolvia os valores exigidos.
Procurada pelo Estadão, Dal Piva afirmou que o departamento jurídico do UOL foi acionado para analisar o que cabe registrar de ação.
"Foi uma clara tentativa de intimidação", disse a jornalista. "Quando falei com ele na sexta passada pra pegar a posição antes da conclusão do material que publicamos essa semana ele falou comigo normalmente, como outras vezes. Hoje, no fim da tarde, veio com essa mensagem absurda."
"Repudiamos o ataque cometido pelo advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, contra nossa colunista Juliana Dal Piva e reiteramos nosso apoio ao seu trabalho e nosso compromisso com o jornalismo sério, independente, apartidário e voltado para atender o interesse público", afirma o jornalista Alexandre Gimenez, gerente-geral de Notícias e Entretenimento do UOL.

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