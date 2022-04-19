Jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado em Brasília, deixa a UTI

O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, da TV Globo em Brasília , deixou a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Brasília, nesta terça-feira, 19. Ele está hospitalizado desde a última quinta-feira, quando foi esfaqueado em frente ao prédio em que mora , na capital federal. A informação foi confirmada por familiares e pelo hospital. Agora, o jornalista segue internado em um quarto, ainda sem previsão de alta.

Gabriel foi atacado por dois homens por volta das 23 horas de quinta-feira, 14, na região do Sudoeste, bairro de Brasília. Ele recebeu dez facadas no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço. Câmeras de segurança mostraram duas pessoas abordando o jornalista e realizando o ataque. Na sexta, um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido.

Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado perto de casa Crédito: Reprodução I Instagram @gabluiz

No domingo, a prisão do mais velho, José Felipe Tunholi, foi convertida para preventiva. Ele está no Complexo Penitenciário da Papuda. A Justiça determinou a internação do mais jovem por 45 dias.

A Polícia Civil trata o caso como tentativa de latrocínio. Investigadores usaram câmeras de segurança para reconstituir o caminho percorrido pelos suspeitos após o crime. Segundo a polícia, os dois confessaram terem sido os responsáveis pelo crime. Eles disseram não conhecer Gabriel Luiz e que só praticaram o assalto porque o jornalistas estava caminhando sozinho.