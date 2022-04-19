Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado em Brasília, deixa a UTI
Segue internado

Jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado em Brasília, deixa a UTI

Gabriel foi atacado por dois homens por volta das 23 horas de quinta-feira, 14, na região do Sudoeste, bairro de Brasília

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2022 às 16:20
O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, da TV Globo em Brasília, deixou a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Brasília, nesta terça-feira, 19. Ele está hospitalizado desde a última quinta-feira, quando foi esfaqueado em frente ao prédio em que mora, na capital federal. A informação foi confirmada por familiares e pelo hospital. Agora, o jornalista segue internado em um quarto, ainda sem previsão de alta.
Gabriel foi atacado por dois homens por volta das 23 horas de quinta-feira, 14, na região do Sudoeste, bairro de Brasília. Ele recebeu dez facadas no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço. Câmeras de segurança mostraram duas pessoas abordando o jornalista e realizando o ataque. Na sexta, um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido.
Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado perto de casa
Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado perto de casa Crédito: Reprodução I Instagram @gabluiz
No domingo, a prisão do mais velho, José Felipe Tunholi, foi convertida para preventiva. Ele está no Complexo Penitenciário da Papuda. A Justiça determinou a internação do mais jovem por 45 dias.
A Polícia Civil trata o caso como tentativa de latrocínio. Investigadores usaram câmeras de segurança para reconstituir o caminho percorrido pelos suspeitos após o crime. Segundo a polícia, os dois confessaram terem sido os responsáveis pelo crime. Eles disseram não conhecer Gabriel Luiz e que só praticaram o assalto porque o jornalistas estava caminhando sozinho.
Após o crime, a dupla levou o celular e o dinheiro de Gabriel. Contudo, os dois alegaram que descartaram o aparelho para que não fossem rastreados. A polícia descarta outras linhas de investigação.

Veja Também

Vídeo: homens brigam em portaria de condomínio em Cachoeiro

Sobrinho que confessou ter matado o tio em Linhares não vai ficar preso

Missionário é preso suspeito de mostrar partes íntimas para criança na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime jornalismo Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados