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Em recuperação

Jornalista esfaqueado em Brasília está consciente e estável, diz família

Gabriel Luiz, da TV Globo, também está conversando, segundo informaram familiares em nota neste sábado (16); ele passou a noite sem intercorrências
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2022 às 18:02

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 18:02

Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília
Gabriel Luiz é jornalista da TV Globo, em Brasília Crédito: TV Globo/Reprodução
O jornalista Gabriel Luiz, 29, da TV Globo de Brasília, está consciente, conversando e em situação estável, informaram familiares em nota, neste sábado (16). Ele havia sido esfaqueado por várias vezes em frente ao edifício em que mora no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal, na noite de quinta-feira (14).
"Gabriel Luiz passou a noite estável e sem intercorrências. Está com a pressão arterial controlada, conversando, lúcido e consciente. A família passou a noite com ele na UTI e vai se revezar no acompanhamento ao longo da internação. Ainda não há previsão de alta", diz a nota.
Segundo a Polícia Civil, o jornalista foi vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). No final da tarde desta sexta (15), um adolescente de 17 anos foi apreendido e outro rapaz, de 19 anos, foi preso sob suspeita de envolvimento no ataque.
De acordo com o delegado-adjunto da 3º DP (Cruzeiro), Douglas Fernandes, ambos confessaram o crime e disseram que estavam sob o efeito de drogas. Eles não tinham antecedentes criminais e teriam escolhido a vítima a esmo.

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Segundo familiares, Gabriel não está mais intubado.

AGRADECIMENTOS

A TV Globo divulgou nova nota neste sábado agradecendo ao trabalho dos socorristas, da polícia e do Hospital de Base, que fez o primeiro atendimento e cirurgias em Gabriel.
"A Globo agradece à polícia pela pronta atuação, que levou à prisão dos dois suspeitos, aos socorristas do Samu e dos bombeiros, que foram rápidos e eficientes nos primeiros socorros, e ao SUS, em especial à equipe médica do Hospital de Base de Brasília, que foi de extrema perícia nas cirurgias a que Gabriel se submeteu", afirmou a emissora, acrescentando que continuará acompanhando os desdobramentos do crime na Justiça.
Após o atendimento inicial, Gabriel foi transferido para o Hospital Brasília, no Lago Sul.
O hospital não deu informações sobre o quadro de saúde do jornalista afirmando que, em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, não tem autorização para passar informações sobre pacientes.

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