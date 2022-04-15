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Violência

Repórter da TV Globo é esfaqueado em Brasília

Gabriel Luiz foi atingido por diversos golpes e está internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF). Crime aconteceu em um estacionamento perto da casa do jornalista

Publicado em 

15 abr 2022 às 09:59

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 09:59

Repórter da TV Globo em Brasília (DF), o jornalista Gabriel Luiz, 28 anos, foi esfaqueado na noite de quinta-feira (14) no estacionamento perto da casa dele na região do Sudoeste de Brasília. Ele foi golpeado diversas vezes, e está internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).
Câmeras de segurança registraram o ataque. A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime. Conforme apurou o G1-DF, peritos analisaram o local do ataque e o apartamento do jornalista. A carteira de Gabriel Luiz foi encontrada, mas o celular do jovem está desaparecido. Segundo a corporação, equipes estão na rua para tentar identificar e encontrar os suspeitos.
Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado perto de casa
Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado perto de casa Crédito: TV Globo/Reprodução
O porteiro do prédio do jornalista informou que ele disse que estava saindo em direção a um comércio próximo quando foi atacado. O jovem foi atingido em áreas como pescoço, abdômen, tórax e perna, e foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos.
Nesta sexta (15), parentes de Gabriel informaram que ele passou por cirurgias durante a madrugada e que os médicos conseguiram interromper todas as hemorragias. Nas primeiras horas da manhã, ele passou por mais uma operação, na mão.
Em nota, a TV Globo repudiou o ataque. Veja íntegra: "A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível."

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