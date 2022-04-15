Repórter da TV Globo é esfaqueado em Brasília

Repórter da TV Globo em Brasília (DF), o jornalista Gabriel Luiz, 28 anos, foi esfaqueado na noite de quinta-feira (14) no estacionamento perto da casa dele na região do Sudoeste de Brasília. Ele foi golpeado diversas vezes, e está internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Câmeras de segurança registraram o ataque. A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime. Conforme apurou o G1-DF , peritos analisaram o local do ataque e o apartamento do jornalista. A carteira de Gabriel Luiz foi encontrada, mas o celular do jovem está desaparecido. Segundo a corporação, equipes estão na rua para tentar identificar e encontrar os suspeitos.

Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado perto de casa Crédito: TV Globo/Reprodução

O porteiro do prédio do jornalista informou que ele disse que estava saindo em direção a um comércio próximo quando foi atacado. O jovem foi atingido em áreas como pescoço, abdômen, tórax e perna, e foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos.

Nesta sexta (15), parentes de Gabriel informaram que ele passou por cirurgias durante a madrugada e que os médicos conseguiram interromper todas as hemorragias. Nas primeiras horas da manhã, ele passou por mais uma operação, na mão.