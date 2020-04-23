Joice processa Eduardo Bolsonaro e diz que vai 'acabar com esses caras'

A deputada Joice Hasslemann (PSL-SP) diz que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) acusando-o de espalhar fake news contra ela.
"Tem que dar um jeito de parar ele", afirma a parlamentar, que recentemente foi alvo de uma postagem do deputado no Twitter alegando que o marido de Joice "vai ganhar R$ 5.754.000 em contrato com governador Wilson Witzel para prestar serviço que já é disponibilizado gratuitamente pelo Min. Saúde".
Em resposta pela mesma rede social, ela chamou Eduardo de "vagabundo, criminoso e integrante de uma quadrilha de fake news"
"Ele [Eduardo Bolsonaro] sabe que não é verdade", diz Joice à reportagem. "Se fosse, qualquer débil mental poderia encontrar esse contrato no portal da transparência", emenda ela. "Espalhar uma fake news sobre corrupção sem qualquer fundo, sem qualquer prova, é a mesma coisa que eu falar que o Eduardo, por exemplo, é pedófilo, sabendo que ele não é. As pessoas não podem falar qualquer coisa, porque isso é crime."
"Ele pegou uma quadrilhasinha falando barbaridades. Inventando coisas, mas nada plausível ?só coisa cabeluda. Ele quer atingir o [governador do Rio, Wilson Witzel, provável candidato à Presidência em 2020]. O que eu tenho a ver com o Witzel? Eu sou eleita por São Paulo. É uma coisa de louco."
"Chega dessa palhaçada. Ele é da família da rachadinha, que pegou auxilio moradia, que foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Tem que tratar como ele é", diz ela. "Vou processar [Eduardo Bolsonaro] nem que seja para ele pintar muro. Se não tem dinheiro para pagar [o processo], vai pintar muro", emenda. "Eu vou acabar com esses caras."
"Eles estão com medo de mim. Não sei por quê. Não vou ser candidata à Presidência."
A deputada afirma ainda que vai processar outros deputados e apoiadores de Eduardo Bolsonaro que replicaram tais notícias. "Todos os que se envolveram nessa farsa, infelizmente até os que entraram de gaiato. Esses idiotas que fazem parte da cachorrada, do gado dele. Porque [errado] não é só você plantar fake news, mas também você replicar uma noticia inverídica para afetar a reputação de alguém."