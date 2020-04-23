Joice processa Eduardo Bolsonaro e diz que vai 'acabar com esses caras'

A deputada Joice Hasslemann (PSL-SP) diz que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) acusando-o de espalhar fake news contra ela.

Deputada federal Joice Hasselmann (PSL - SP) era aliada de Eduardo e todos os de sobrenome Bolsonaro. Agora, no entanto, está rompida com o clã Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

"Tem que dar um jeito de parar ele", afirma a parlamentar, que recentemente foi alvo de uma postagem do deputado no Twitter alegando que o marido de Joice "vai ganhar R$ 5.754.000 em contrato com governador Wilson Witzel para prestar serviço que já é disponibilizado gratuitamente pelo Min. Saúde".

Em resposta pela mesma rede social, ela chamou Eduardo de "vagabundo, criminoso e integrante de uma quadrilha de fake news"

"Ele [Eduardo Bolsonaro] sabe que não é verdade", diz Joice à reportagem. "Se fosse, qualquer débil mental poderia encontrar esse contrato no portal da transparência", emenda ela. "Espalhar uma fake news sobre corrupção sem qualquer fundo, sem qualquer prova, é a mesma coisa que eu falar que o Eduardo, por exemplo, é pedófilo, sabendo que ele não é. As pessoas não podem falar qualquer coisa, porque isso é crime."

"Ele pegou uma quadrilhasinha falando barbaridades. Inventando coisas, mas nada plausível ?só coisa cabeluda. Ele quer atingir o [governador do Rio, Wilson Witzel, provável candidato à Presidência em 2020]. O que eu tenho a ver com o Witzel? Eu sou eleita por São Paulo. É uma coisa de louco."

"Chega dessa palhaçada. Ele é da família da rachadinha, que pegou auxilio moradia, que foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Tem que tratar como ele é", diz ela. "Vou processar [Eduardo Bolsonaro] nem que seja para ele pintar muro. Se não tem dinheiro para pagar [o processo], vai pintar muro", emenda. "Eu vou acabar com esses caras."

"Eles estão com medo de mim. Não sei por quê. Não vou ser candidata à Presidência."