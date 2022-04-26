Jogador de basquete de 2,22m faz sucesso com vídeos sobre perrengues da altura

Altura não é a única característica capaz de mensurar a qualidade de um jogador de basquete. Mas é notório que ser alto dá boas vantagens para quem quer se dedicar à modalidade. No cotidiano, a situação se inverte. Sentar em uma poltrona de avião ou metrô, passar pelas portas, conectar o carregador de celular na tomada... são inúmeras ocasiões em que ter mais de 2 metros de altura pode atrapalhar. O francês Vincent Pourchot, de 29 anos, é jogador de basquete profissional e mede 2,22m.

Vincent Pourchot transforma em humor problemas relacionados à sua altura. Crédito: Guillaume Souvant/AFP

O atleta transformou a adversidade em inteligentes esquetes humorísticas que fazem dele um grande sucesso no TikTok. Ele tem 1,4 milhão de seguidores na plataforma de vídeos e soma mais de 13 milhões de curtidas. "A idade em que percebi que era alto foi quando eu estava na escola primária. Eu tinha oito anos e media 1,80m de altura", contou Pourchot à AFP. Aos 12 anos, o francês já tinha 2 metros de altura. Médicos chegaram a orientar que Vincent tomasse remédios para retardar seu crescimento, mas o interesse pelo basquete falou mais alto.

O início da pandemia do novo coronavírus fez disparar o número de acessos ao TikTok, atletas do mundo todo - como o jogador de futebol polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo pela Fifa - se aventuraram nas redes sociais e começaram a gravar vídeos com danças e peças bem-humoradas. Pourchot seguiu o mesmo ritmo e fez um teste, ainda em março de 2020.

"Arrisquei durante o isolamento social. Uma noite, me filmei dançando para demonstrar que era impossível me ver por inteiro nos espelhos do meu apartamento", afirma o francês. "O vídeo não ficou ótimo, mas postei no TikTok mesmo assim. Que surpresa quando acordei!", disse ele relembrando o alto índice de cliques no vídeo.

@vincentpourchot J’espère que vous avez kiffé les avantages et que vous avez envie d’être Grand d’ailleurs tu mesures combien toi ? 🤔 Je suis encore en train de mettre ma porte quelqu’un viens m’aidez 🤣 ♬ A la folie - Francky Vincent

Além de ser útil para sua autoestima, Vincent Pourchot considera que seus vídeos ajudam outras pessoas que convivem com a altura elevada. O jogador de basquete disse já ter recebido muitos elogios por sua atuação na batalha contra o bullying e recentemente foi contactado por jovens que relataram de forma positiva a maneira como trata do assunto.