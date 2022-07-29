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Eleições 2022

Janones critica Bolsonaro, Ciro e Simone e aceita conversar com Lula

Com 1% das intenções de voto, candidato do Avante afirma que petista foi o único a procurá-lo para diálogo no primeiro turno
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jul 2022 às 14:33

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 14:33

BRASÍLIA - O deputado federal André Janones (Avante-MG), candidato a presidente da República, criticou nesta sexta-feira (29), nas redes sociais, três dos principais concorrentes ao Planalto - Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) - e abriu caminho para ampliar diálogo com ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também seu adversário na disputa.
Segundo Janones, Bolsonaro o bloqueou nas redes sociais, Ciro não aceitou um encontro e Simone Tebet "ignorou por completo minha existência". Enquanto isso, de acordo com o candidato do Avante, "aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar @lulaoficial".
Em seguida, Lula se manifestou: "Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar", respondeu o ex-presidente.
André Janones, deputado federal pelo Avante MG, em entrevista para A Gazeta
André Janones (Avante) já foi filiado ao PT, que tem Lula na disputa presidencial Crédito: Fernando Madeira
Apesar de garantir que seguirá até o final da disputa presidencial, Janones tem se movimentado para se reaproximar de Lula e do PT, partido ao qual já foi filiado. Do outro lado, a campanha petista tenta trazer o deputado popular nas redes sociais para ter o apoio já no primeiro turno.

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