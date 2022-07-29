Janones critica Bolsonaro, Ciro e Simone e aceita conversar com Lula

Em seguida, Lula se manifestou: "Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar", respondeu o ex-presidente.

Apesar de garantir que seguirá até o final da disputa presidencial, Janones tem se movimentado para se reaproximar de Lula e do PT, partido ao qual já foi filiado. Do outro lado, a campanha petista tenta trazer o deputado popular nas redes sociais para ter o apoio já no primeiro turno.