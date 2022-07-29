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Eleições 2022

Lula quer discutir regras de debates antes de aceitar participação

Concordância com convites que chegarem não será automática, segundo sua campanha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2022 às 09:45

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 09:45

  • Fábio Zanini

SÃO PAULO - O fato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter dito que participaria de até três debates em pools de veículos de comunicação não significa que ele automaticamente aceitará os convites que chegarem.
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Segundo a campanha do ex-presidente, é preciso discutir quais serão as regras do debate, condições e o formato, antes de dar ok. Lula não quer, por exemplo, ficar exposto aos ataques de candidatos com menor intenção de votos em caso de não participação de Jair Bolsonaro (PL).
Por enquanto, há dois pools constituídos para estes encontros: um reunindo Folha, UOL e as TVs Bandeirantes e Cultura, que marcou o debate para 28 de agosto. O outro é formado por Folha, UOL, G1, O Estado de S. Paulo, O Globo e Valor, que realizará o evento em 14 de setembro.

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