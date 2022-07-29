Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Datafolha: 53% não votam em Bolsonaro de jeito nenhum; 36% em Lula
Eleições 2022

Datafolha: 53% não votam em Bolsonaro de jeito nenhum; 36% em Lula

O presidente está em segundo lugar na disputa, com 29% das intenções de voto no primeiro turno. O líder até aqui, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, tem 47% de intenções
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2022 às 09:45

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 09:45

Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial
Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial Crédito: Arte A Gazeta

  • Igor Gielow

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue como o candidato mais rejeitado pelo eleitorado brasileiro. Dizem que não votariam de forma alguma nele 53% dos ouvidos pelo Datafolha em sua nova pesquisa eleitoral, realizada nesta quarta (27) e quinta-feira (28).
O presidente está em segundo lugar na disputa, com 29% das intenções de voto no primeiro turno. O líder até aqui, o petista Luiz Inácio Lula da Silva (47% de intenções) vem a seguir no ranking dos rejeitados, com 36% dos brasileiros dizendo que nunca votariam nele.

Veja Também

Bolsonaro diz que 'vai para cima' de quem aumentar combustíveis

Coincidindo a terceira colocação em intenção de voto (8%) e rejeição (25%) vem o ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT), veterano de outras três disputas presidenciais (1998, 2002 e 2018).
O Datafolha entrevistou 2.566 eleitores em 183 cidades, e a margem de erro de seu levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo. Seu número de registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-01192/2022.
Os três candidatos, com efeito, são os mais conhecidos. Lula é familiar a 98% dos brasileiros e Bolsonaro, a 97%, como seria natural a quem ocupou e ocupa o cargo de presidente. Ciro, que disputou sua primeira eleição em 1982, é nome reconhecido por 86%.

Veja Também

Lula quer discutir só 'pontos cruciais' em vez de fazer reforma tributária

Os índices são todos semelhantes aos da pesquisa anterior feita pelo Datafolha, de 22 e 23 de junho. O mesmo se nota no pelotão dos candidatos que vêm abaixo.
O General Santos Cruz (Podemos), que foi ministro de Bolsonaro e rompeu com o presidente já no começo do governo, tem um caso à parte e pode servir de alerta para os muitos militares que buscam disputar eleição. Ele tem apenas 16% de conhecimento, mas 19% de rejeição.
Empatados com ele, mas numericamente abaixo, vêm os outros candidatos. Vera Lúcia (PSTU) tem 18%. Com 17% estão Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Luciano Bivar (UB) e Felipe Dávila (Novo). Simone Tebet (MDB), Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) registram 17%. André Janones (Avante), 15%.

LEIA MAIS

Susto grande

Lula tem 51% entre jovens de capitais, ante 20% de Bolsonaro, diz Datafolha

Bolsonaro é o padrinho que mais atrapalha em São Paulo, diz Datafolha

PM liberta mãe e dois filhos mantidos em cárcere privado há 17 anos no Rio

Brasil já tem três casos de varíola dos macacos em crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Datafolha Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES
Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados