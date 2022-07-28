Bolsonaro diz que 'vai para cima' de quem aumentar combustíveis

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (28) que vai "para cima" de quem aumentar os combustíveis. "Começaram em um ou outro lugar a aumentar por aí. Vamos pra cima deles, tá certo?", declarou a um apoiador que o parabenizou pela mais recente queda nos preços, em frente ao Palácio do Planalto,
A declaração foi feita antes de a Petrobras anunciar queda de R$ 0,15 no preço do litro da gasolina nas refinarias a partir de sexta-feira (29), como pressionava o governo. O valor dos combustíveis é o pesadelo do Executivo no ano eleitoral.
Sem aviso prévio, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e conversou com apoiadores ao lado de seu candidato a vice-presidente, general Braga Netto (PL). Os dois oficializaram a chapa pura à reeleição no último domingo, em convenção do PL no Rio de Janeiro.
O ex-ministro da Defesa não costuma acompanhar o chefe do Executivo nas conversas com apoiadores, mas deve mudar de postura com a campanha iniciada. Nesta quinta (28), tirou selfies e conversou em tom humorado com os simpatizantes.