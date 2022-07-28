Bolsonaro diz que 'vai para cima' de quem aumentar combustíveis

Jair Bolsonaro (PL) foi parabenizado por um apoiador pela queda no preço dos combustíveis

O ex-ministro da Defesa não costuma acompanhar o chefe do Executivo nas conversas com apoiadores, mas deve mudar de postura com a campanha iniciada. Nesta quinta (28), tirou selfies e conversou em tom humorado com os simpatizantes.