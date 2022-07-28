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Pressão aos postos

Bolsonaro diz que 'vai para cima' de quem aumentar combustíveis

Declaração foi feita antes de a Petrobras anunciar queda de R$ 0,15 no preço do litro da gasolina nas refinarias, como cobrava o governo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2022 às 16:20

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 16:20

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (28) que vai "para cima" de quem aumentar os combustíveis. "Começaram em um ou outro lugar a aumentar por aí. Vamos pra cima deles, tá certo?", declarou a um apoiador que o parabenizou pela mais recente queda nos preços, em frente ao Palácio do Planalto,
Presidente Jair Bolsonaro (PL) em encontro com chefes de missão diplomática no Palácio Alvorada
Jair Bolsonaro (PL) foi parabenizado por um apoiador pela queda no preço dos combustíveis Crédito: Clauber Cleber Caetano/ PR
A declaração foi feita antes de a Petrobras anunciar queda de R$ 0,15 no preço do litro da gasolina nas refinarias a partir de sexta-feira (29), como pressionava o governo. O valor dos combustíveis é o pesadelo do Executivo no ano eleitoral.
Sem aviso prévio, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e conversou com apoiadores ao lado de seu candidato a vice-presidente, general Braga Netto (PL). Os dois oficializaram a chapa pura à reeleição no último domingo, em convenção do PL no Rio de Janeiro.
O ex-ministro da Defesa não costuma acompanhar o chefe do Executivo nas conversas com apoiadores, mas deve mudar de postura com a campanha iniciada. Nesta quinta (28), tirou selfies e conversou em tom humorado com os simpatizantes.

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