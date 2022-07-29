Datafolha: Bolsonaro reduz diferença entre pobres, e Lula se aproxima entre mais ricos

Júlia Barbon

RIO DE JANEIRO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve sinais de aumento nas intenções de voto entre os eleitores mais pobres, mas continua bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse grupo, aponta pesquisa Datafolha, realizada nesta quarta (27) e quinta-feira (28).

No último mês, as intenções de voto no atual mandatário entre os que ganham até dois salários mínimos mensais passaram de 20% para 23%, dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais. Enquanto isso, o petista oscilou negativamente, de 56% para 54%.

A diferença entre eles, portanto, passou de 36 para 31 pontos percentuais nessa faixa de renda.

Lula e Jair Bolsonaro: polarização na política Crédito: Divulgação

Por outro lado, Bolsonaro viu cair sua vantagem sobre Lula entre os mais ricos, ainda que também dentro das margens de erro.

A distância entre os dois passou de 15 para 10 pontos percentuais no grupo com renda de cinco a dez salários mínimos e de 12 para 8 pontos no grupo acima de dez salários. Bolsonaro ainda lidera nesses dois segmentos, com 44% e 41% dos votos, respectivamente.

Para se ter ideia, 52% do total do eleitorado brasileiro ganha até dois salários mínimos, 32% ganha de dois a cinco salários mínimos, 8% ganha de cinco a dez salários mínimos e 3% recebe acima disso, segundo o próprio Datafolha. Abaixo, é possível ver a evolução dos dois candidatos desde maio.

Essa última pesquisa foi feita nesta semana com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 183 cidades. Ela foi contratada pela Folha e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09088/2022.

Nesta análise sobre as faixas de renda foi considerada a pergunta estimulada, ou seja, em que os candidatos são nominalmente apresentados ao entrevistado.