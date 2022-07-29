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Eleições 2022

Datafolha: Bolsonaro reduz diferença entre pobres, e Lula se aproxima entre mais ricos

Presidente viu aumentar as intenções de voto entre eleitores que ganham até 2 salários mínimos, mas continua bem atrás do petista; distância entre os dois passou de 15 para 10 pontos percentuais no grupo com renda de 5 a 10 salários mínimos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2022 às 08:33

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 08:33

  • Júlia Barbon

RIO DE JANEIRO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve sinais de aumento nas intenções de voto entre os eleitores mais pobres, mas continua bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse grupo, aponta pesquisa Datafolha, realizada nesta quarta (27) e quinta-feira (28).
No último mês, as intenções de voto no atual mandatário entre os que ganham até dois salários mínimos mensais passaram de 20% para 23%, dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais. Enquanto isso, o petista oscilou negativamente, de 56% para 54%.
A diferença entre eles, portanto, passou de 36 para 31 pontos percentuais nessa faixa de renda.
Lula e Jair Bolsonaro: polarização na política
Lula e Jair Bolsonaro: polarização na política Crédito: Divulgação
Por outro lado, Bolsonaro viu cair sua vantagem sobre Lula entre os mais ricos, ainda que também dentro das margens de erro.
A distância entre os dois passou de 15 para 10 pontos percentuais no grupo com renda de cinco a dez salários mínimos e de 12 para 8 pontos no grupo acima de dez salários. Bolsonaro ainda lidera nesses dois segmentos, com 44% e 41% dos votos, respectivamente.

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Para se ter ideia, 52% do total do eleitorado brasileiro ganha até dois salários mínimos, 32% ganha de dois a cinco salários mínimos, 8% ganha de cinco a dez salários mínimos e 3% recebe acima disso, segundo o próprio Datafolha. Abaixo, é possível ver a evolução dos dois candidatos desde maio.
Essa última pesquisa foi feita nesta semana com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 183 cidades. Ela foi contratada pela Folha e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09088/2022.
Nesta análise sobre as faixas de renda foi considerada a pergunta estimulada, ou seja, em que os candidatos são nominalmente apresentados ao entrevistado.
A margem de erro total é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. Mas na segmentação por renda familiar mensal ela muda para: até dois salários mínimos (2,7 pontos), de dois a cinco salários (3,5 pontos), de cinco a dez salários (7,2 pontos) e acima de dez salários (10,8 pontos).

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