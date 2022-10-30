Jair Bolsonaro vota no Rio de Janeiro: "A expectativa é de vitória"

Bolsonaro vota no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

O candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, às 7h50 da manhã deste domingo (30). Ele foi o primeiro a chegar em sua seção eleitoral e também a votar neste domingo (30).

No início da manhã, homens da Polícia do Exército e cães farejadores fizeram varredura no local.

Depois de votar, Bolsonaro afirmou que a expectativa é de vitória: “Se Deus quiser, o Brasil vai sair vitorioso”, afirmou.

Bolsonaro votou minutos após a abertura das urnas. Ele chegou à sua seção eleitoral, na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, às 7h50. O presidente conversou com apoiadores enquanto aguardava a abertura dos portões, às 8h. Depois de votar, ele afirmou que "o Brasil será vitorioso na tarde de hoje".

"A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde, ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", disse o candidato à reeleição. Diferentemente do que aconteceu no primeiro turno, ele não respondeu a perguntas da imprensa, limitando-se a essa declaração.