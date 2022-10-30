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Eleições 2022

Jair Bolsonaro vota no Rio de Janeiro: "A expectativa é de vitória"

Candidato à reeleição, atual presidente chegou para votar antes das 8 horas na sua seção eleitoral. Ele não estava acompanhado de outros atores políticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2022 às 08:41

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 08:41

Bolsonaro vota no Rio de Janeiro
Bolsonaro vota no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
O candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, às 7h50 da manhã deste domingo (30). Ele foi o primeiro a chegar em sua seção eleitoral e também a votar neste domingo (30). 
No início da manhã, homens da Polícia do Exército e cães farejadores fizeram varredura no local.
Depois de votar, Bolsonaro afirmou que a expectativa é de vitória: “Se Deus quiser, o Brasil vai sair vitorioso”, afirmou.

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Bolsonaro votou minutos após a abertura das urnas. Ele chegou à sua seção eleitoral, na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, às 7h50. O presidente conversou com apoiadores enquanto aguardava a abertura dos portões, às 8h. Depois de votar, ele afirmou que "o Brasil será vitorioso na tarde de hoje".
"A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde, ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", disse o candidato à reeleição. Diferentemente do que aconteceu no primeiro turno, ele não respondeu a perguntas da imprensa, limitando-se a essa declaração.
Bolsonaro não estava acompanhado de outros atores políticos. Ele vestia uma camisa verde e amarela e colete à prova de balas por baixo. Em seguida, seguiu para o Aeroporto do Galeão para receber a delegação do Flamengo, campeã da Copa Libertadores neste sábado, 29. Segundo apurou o Estadão/Broadcast Político, o chefe do Executivo retorna para Brasília hoje à tarde para acompanhar a apuração no Palácio do Alvorada, com a família e aliados políticos.

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