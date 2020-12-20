Isolamento cai ao pior nível da pandemia, aponta pesquisa

A pesquisa também revelou que, neste mês, 79% dos entrevistados afirmaram já terem sido infectados ou conhecerem alguém que já teve a Covid-19. Com o recente aumento do número de casos da doença no país, 73% dos entrevistados afirmaram que a situação do Brasil na pandemia está piorando. Em agosto, esse porcentual representava 43% dos pesquisados. O instituto de pesquisas também revelou que três entre quatro entrevistados pretendem se reunir apenas com pessoas com as quais convivem no Natal.