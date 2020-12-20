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No Brasil

Isolamento cai ao pior nível da pandemia, aponta pesquisa

Mais da metade dos entrevistados informou que se desloca para trabalhar ou fazer outras atividades. Em abril, eram apenas 24%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 11:19

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 11:19

Isolamento social é uma das medidas para evitar contágio por Covid-19
Isolamento social é uma das medidas para evitar contágio por Covid-19 Crédito: Congerdesign/ Pixabay
Pesquisa Datafolha divulgada neste fim de semana revela que o isolamento social no Brasil está em seu pior nível desde o início da pandemia da Covid-19. Segundo o levantamento, em dezembro, 7% dos entrevistados afirmaram estar vivendo normalmente, sem qualquer alteração em suas rotinas. Entre o grupo ouvido, 54% afirmaram que tomam cuidados, mas que se deslocam para trabalhar ou fazer outras atividades. Em pesquisa realizada em 3 de abril, esses índices eram de 4% e 24%, respectivamente.

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A pesquisa também revelou que, neste mês, 79% dos entrevistados afirmaram já terem sido infectados ou conhecerem alguém que já teve a Covid-19. Com o recente aumento do número de casos da doença no país, 73% dos entrevistados afirmaram que a situação do Brasil na pandemia está piorando. Em agosto, esse porcentual representava 43% dos pesquisados. O instituto de pesquisas também revelou que três entre quatro entrevistados pretendem se reunir apenas com pessoas com as quais convivem no Natal.
A pesquisa foi feita via telefone celular com 2.016 brasileiros adultos que possuem celular (90% da população) entre 8 e 10 de dezembro em todas as regiões e Estados do País.

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