Insumo para 8,6 mi de doses da Coronavac chega nesta quarta, diz governo de SP

Esse será o primeiro lote de IFA recebido pelo Butantan em 2021. O avião, que deixou Pequim às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 2, vai pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Segundo o instituto, os imunizantes produzidos com esses insumos serão entregues ao Ministério da Saúde a partir do próximo dia 25.