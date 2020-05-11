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Provas

Inscrições para o Enem 2020 estão abertas

Apesar da interrupção de aulas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o governo mantém as datas das provas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 09:28

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 09:28

Enem
Enem Crédito: Arquivo Pessoal
Em meio a polêmicas e com aulas suspensas em escolas de todo o país devido à pandemia do novo coronavírus, o governo governo federal manteve o cronograma de provas do Enem 2020, elaborado no ano passado, e a data de inscrição que começa nesta segunda-feira (11).
Neste ano, além da prova tradicional em papel, haverá a aplicação de uma primeira edição digital, para 100 mil participantes, conforme já anunciado.
O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior público. As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 22 de maio, de acordo com o edital.
Havia a expectativa sobre a manutenção das provas nas datas previstas por causa da pandemia de coronavírus, que provocou o fechamento de escolas e, consequentemente, a interrupção de aulas. O Ministério da Educação (MEC), no entanto, insistiu com as datas.

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As provas tradicionais, em papel, vão ocorrer nos dias 1º e 8 de novembro. Já a aplicação digital, feita em computador, vai ocorrer antes: nos dias 11 e 18 de outubro.
Serão abertas 100 mil vagas para o Enem digital, que ocorrerá em 60 municípios selecionados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao MEC responsável pela prova.
O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de cidades com provas digitais. Serão 14 municípios com a prova no computador: Barueri, Bauru, Bebedouro, Campinas, Franca, Indaiatuba, Jaguariúna, Osasco, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo.
Há um planejamento no governo federal para que até 2026 o Enem possa ser feito totalmente digital. Os maiores desafios para essa transição são a infraestrutura de computadores para aplicação em todo país e a produção de questões para a prova em volume suficiente.

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O Enem digital seria oferecido inicialmente a 50 mil candidatos, mas em janeiro deste ano o MEC ampliou para os 100 mil previstos no edital. As vagas, limitadas por município, serão ocupadas por ordem de inscrição.
A estrutura da prova digital, assim como prazos de realização, serão os mesmos do formato digital.
No primeiro dia, os candidatos farão as provas de e Linguagens, ciências humanas e redação, e terão 5h30 para finalizar o exame. No segundo dia é a vez das provas de ciências da natureza e matemática, com o prazo de 5h para responder.
De 6 a 17 de abril, o Inep abriu o prazo para quem precisou solicitar isenção da taxa de inscrição. Aqueles que tiveram isenção no ano passado e faltaram às provas tiveram o mesmo prazo para justificar a ausência caso quisessem  solicitar nova liberação de pagamento - sem a justificativa, haverá necessidade de pagamento.

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Alunos de escolas pública concluintes do ensino médio e estudantes pobres podem ter acesso à isenção. A taxa de inscrição será a mesma do último ano, de R$ 85.

CONFIRA O CALENDÁRIO

6 a 17 de abril:
Solicitação de isenção da taxa de inscrição e justificativa de ausência no Enem 2019
11 a 22 de maio:
Inscrições
11 a 28 de maio:
Pagamento da taxa de inscrição
11 a 22 de maio:
Solicitação de atendimento especializado (não há essa previsão no Enem digital)
25 a 29 de maio:
Solicitação de tratamento pelo nome social
11 e 18 de outubro:
Aplicação do Enem digital
1º e 8 de novembro:
Aplicação do Enem impresso

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