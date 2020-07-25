Infectado por coronavírus, ministro da Educação informa que está com pneumonia

Milton Ribeiro, pastor nomeado como novo ministro da Educação Crédito: IPB

Diagnosticado com Covid-19 na última segunda-feira (20) , o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta manhã de sábado (25) no Twitter que exames desta sexta (24) mostraram o começo de uma pneumonia. O ministro, que tem 62 anos, disse ter sido medicado e já estar se sentindo melhor. Ele está despachando de casa desde o começo da semana.

"Amanheci bem melhor, mas ontem meus médicos constataram um início de pneumonia. Fui à clínica e tomei via venosa antibiótico. Hoje acordei bem melhor, 10% de tosse mas ainda sem apetite. Obrigado pelas orações e por tudo. Abraço fraterno a todos", contou o ministro na rede social.

Outro ministro com Covid-19, Onyx Lorenzoni (Cidadania) afirmou na nesta sexta-feira (24) , que seu tratamento está dando bom resultados. Ele completou uma semana desde que testou positivo para o novo coronavírus, assim como a mulher, Denise Veberling.

O ministro divulga usar um protocolo de combinação entre azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Onyx afirmou que no caso deles "funcionou", embora ressalvado que para algumas pessoas não há efetividade.

Um estudo brasileiro coordenado por hospitais e instituições de saúde privadas apontou que a hidroxicloroquina, associada ou não ao antibiótico azitromicina, não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com quadros leves e moderados de Covid-19, como mostrou o Estadão.