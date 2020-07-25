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Exame

Infectado por coronavírus, ministro da Educação informa que está com pneumonia

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, que tem 62 anos, disse ter sido medicado e já estar se sentindo melhor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 11:47

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 11:47

Milton Ribeiro, pastor nomeado como novo ministro da Educação
Milton Ribeiro, pastor nomeado como novo ministro da Educação Crédito: IPB
Diagnosticado com Covid-19 na última segunda-feira (20), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta manhã de sábado (25) no Twitter que exames desta sexta (24) mostraram o começo de uma pneumonia. O ministro, que tem 62 anos, disse ter sido medicado e já estar se sentindo melhor. Ele está despachando de casa desde o começo da semana.
"Amanheci bem melhor, mas ontem meus médicos constataram um início de pneumonia. Fui à clínica e tomei via venosa antibiótico. Hoje acordei bem melhor, 10% de tosse mas ainda sem apetite. Obrigado pelas orações e por tudo. Abraço fraterno a todos", contou o ministro na rede social.
Outro ministro com Covid-19, Onyx Lorenzoni (Cidadania) afirmou na nesta sexta-feira (24), que seu tratamento está dando bom resultados. Ele completou uma semana desde que testou positivo para o novo coronavírus, assim como a mulher, Denise Veberling.
O ministro divulga usar um protocolo de combinação entre azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Onyx afirmou que no caso deles "funcionou", embora ressalvado que para algumas pessoas não há efetividade.
Um estudo brasileiro coordenado por hospitais e instituições de saúde privadas apontou que a hidroxicloroquina, associada ou não ao antibiótico azitromicina, não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com quadros leves e moderados de Covid-19, como mostrou o Estadão.
Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que testou negativo para o coronavírus em seu novo exame. Após 15 dias de isolamento, o presidente o Palácio da Alvorada e levou sua moto para revisão na loja onde comprou o veículo em novembro do ano passado.

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