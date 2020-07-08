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Avaliação

Inep avalia realizar prova do Enem entre janeiro e maio de 2021

A área técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira pode apresentar nova data para o exame na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 12:24

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:24

Ministério da Educação (MEC) avalia punição a estudantes com mau desempenho
Ministério da Educação (MEC) avalia nova data para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Durante reunião por videoconferência da Câmara dos Deputados sobre a retomada das aulas presenciais no Brasil, a diretora de programa educacional do Ministério da Educação (MEC), Caroline Cristina Martins Cavalcante, apresentou novidades sobre a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
No final do mês de junho, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizaram uma consulta pública com os estudantes inscritos no Enem 2020, para a decisão de uma nova data do exame.  Para os estudantes, as provas devem acontecer em maio. Já a área técnica do Inep está avaliando a melhor data entre janeiro a maio de 2021.
Segundo a diretora de programa educacional do MEC, Caroline Cristina Martins Cavalcante, a nova data do exame pode ser apresentada na próxima semana. "Será uma decisão técnica. Provavelmente na semana que vem, devemos apresentar qual será a nova data para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)", informa.
As informações são do Portal Nacional da Educação

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