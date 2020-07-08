Inep avalia realizar prova do Enem entre janeiro e maio de 2021

No final do mês de junho, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizaram uma consulta pública com os estudantes inscritos no Enem 2020, para a decisão de uma nova data do exame. Para os estudantes, as provas devem acontecer em maio. Já a área técnica do Inep está avaliando a melhor data entre janeiro a maio de 2021.