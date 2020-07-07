MEC abre consulta de vagas do Prouni a partir desta terça-feira (7)

Nesta terça-feira (7), o Ministério da Educação (MEC) abre a consulta de vagas do Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao segundo semestre de 2020. A busca pode ser feita por curso, universidade ou pelo município.
As inscrições do Prouni serão realizadas entre 14 e 17 de julho. Para participar do Prouni, é necessário ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e obter nota na redação acima de zero. A pontuação mínima é de 450 pontos. Para chegar a essa pontuação soma-se as notas e dividi por 5.
Além disso, o candidato deve se enquadrar nos seguintes pré-requisitos:
- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública.
- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede particular (com bolsa integral).
- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada.
- Ser pessoa com deficiência.
- Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda.
As informações são do Portal Nacional da Educação