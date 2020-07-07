Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • MEC abre consulta de vagas do Prouni a partir desta terça-feira (7)
Universidade para Todos

MEC abre consulta de vagas do Prouni a partir desta terça-feira (7)

Estudantes já podem consultar as vagas do Programa Universidade para Todos (Prouni).  Busca pode ser feita por curso, universidade ou pelo município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 11:56

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:56

Estudantes negros devem entrar em contato no perfil do Pretos no Enem no Instagram ou através de e-mail
Para participar do Prouni, é necessário ter feito a prova do Enem em 2019 e obter nota na redação acima de zero Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta terça-feira (7), o Ministério da Educação (MEC) abre a consulta de vagas do Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao segundo semestre de 2020. A busca pode ser feita por curso, universidade ou pelo município.
As inscrições do Prouni serão realizadas entre 14 e 17 de julho. Para participar do Prouni, é necessário ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e obter nota na redação acima de zero. A pontuação mínima é de 450 pontos. Para chegar a essa pontuação soma-se as notas e dividi por 5.
Além disso, o candidato deve se enquadrar nos seguintes pré-requisitos:
  • Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública.
  • Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede particular (com bolsa integral).
  • Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada.
  • Ser pessoa com deficiência.
  • Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda.
As informações são do Portal Nacional da Educação

Veja Também

Câmara aprova texto-base que flexibiliza dias letivos e trata do adiamento do Enem

Sucesso do Ifes de Vila Velha no Enem é exemplo a ser seguido

Conheça a lista das 30 escolas capixabas com melhor desempenho no Enem 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados