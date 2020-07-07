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Processo seletivo

Inscrições abertas para a edição do Sisu do segundo semestre

Para efetuar a inscrição, o participante deve ter participado da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e obter nota maior que zero na prova de redação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 11:29

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:29

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
Inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) do segundo semestre de 2020 abrem nesta terça-feira (7) Crédito: Divulgação
Estão abertas nesta terça-feira (7) as inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) do segundo semestre de 2020. O cadastro é realizado no site unificado do governo federal com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha.
Para efetuar a inscrição, o participante deve ter participado da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e obter nota maior que zero pontos na prova de redação.
Neste ano, serão ofertadas pelo Ministério da Educação 51.800 vagas gratuitas em 57 universidades públicas (estadual e federal) e também haverá cursos em EaD (educação à distância).  Apesar da quantidade, o número de vagas caiu em relação ao ano anterior devido à pandemia do novo coronavírus. Na edição (2019/2), foram disponibilizadas 58 mil vagas em 77 universidades públicas.
É importante lembrar que os treineiros não poderão se inscrever na 2ª edição do processo seletivo.
O Portal Nacional da Educação deve elaborar infográficos com as notas de corte durante o período de inscrições e do resultado da chamada regular do Sisu 2020.
As informações são do Portal Nacional da Educação

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