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Durante a madrugada

Incêndio mata 11 pessoas em centro de reabilitação no RS

Segundo a polícia, 15 pacientes estavam no local. O Corpo de Bombeiros informou que havia também funcionários na clínica

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 14:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2022 às 14:31
Um incêndio provocou a morte de pelo menos 11 pessoas em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Carazinho
Um incêndio provocou a morte de pelo menos 11 pessoas em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Carazinho Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Um incêndio provocou a morte de pelo menos 11 pessoas em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Carazinho, na região norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (24). Duas pessoas estão desaparecidas.
O fogo começou por volta das 23h de quinta-feira (23), em um dos quartos do Cetrat (Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos).
Imagens publicadas nas redes sociais mostram o local sendo destruído pelo incêndio, controlado ainda durante a madrugada pelos bombeiros da cidade.
Segundo a polícia, 15 pacientes estavam no local. O Corpo de Bombeiros informou que havia também funcionários na clínica. Quatro pessoas chegaram a ser levadas para um hospital, mas não resistiram.
"O município está sofrendo e não deixará de prestar todo o apoio, tudo o que estiver ao alcance faremos para minimizar o sofrimento dos familiares", disse o prefeito Milton Schmitz ao Diário da Manhã de Carazinho. Schmitz esteve no local para acompanhar o trabalho dos bombeiros.
Além dos bombeiros, policiais civis, militares e Defesa Civil foram para o local. Peritos atuaram na madrugada para investigar a causa do incêndio.
ONZE PESSOAS MORRERAM NO INCÊNDIO, VEJA QUEM SÃO
  1. Avelino Timm
  2. Adair José Langaro Nascimento
  3. Cesar Dutra de Andrade
  4. Gilberto Almeida de Oliveira
  5. Luciano Serafim Lemos
  6. Gilberto Soares dos Santos
  7. Luiz Eduardo Ribeiro
  8. Oscar Duranti
  9. Deive da Silva
  10. Sebastião dos Santos
  11. Idemar dos Reis

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