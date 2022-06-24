Incêndio mata 11 pessoas em centro de reabilitação no RS

Um incêndio provocou a morte de pelo menos 11 pessoas em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Carazinho Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um incêndio provocou a morte de pelo menos 11 pessoas em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Carazinho, na região norte do Rio Grande do Sul , na madrugada desta sexta-feira (24). Duas pessoas estão desaparecidas.

O fogo começou por volta das 23h de quinta-feira (23), em um dos quartos do Cetrat (Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos).

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o local sendo destruído pelo incêndio, controlado ainda durante a madrugada pelos bombeiros da cidade.

Segundo a polícia, 15 pacientes estavam no local. O Corpo de Bombeiros informou que havia também funcionários na clínica. Quatro pessoas chegaram a ser levadas para um hospital, mas não resistiram.

"O município está sofrendo e não deixará de prestar todo o apoio, tudo o que estiver ao alcance faremos para minimizar o sofrimento dos familiares", disse o prefeito Milton Schmitz ao Diário da Manhã de Carazinho. Schmitz esteve no local para acompanhar o trabalho dos bombeiros.

Além dos bombeiros, policiais civis, militares e Defesa Civil foram para o local. Peritos atuaram na madrugada para investigar a causa do incêndio.

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