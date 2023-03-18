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Incêndio atinge prédio do Ministério da Defesa; não houve vítimas

Bombeiros chegaram ao local e viram chamas e fumaça saindo do sexto andar do edifício. Eles acessaram o local e apagaram o fogo em cinco minutos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2023 às 11:56

Publicado em 18 de Março de 2023 às 11:56

Prédio do Ministério da Defesa registrou incêndio
Prédio do Ministério da Defesa registrou incêndio Crédito: Corpo de Bombeiros do DF/Divulgação
Um incêndio atingiu a sede do Ministério da Defesa, em Brasília, na manhã deste sábado (18). As chamas atingiram o prédio da pasta no início da manhã. O Corpo de Bombeiros do DF foi acionado às 6h19.
A equipe da corporação chegou ao local e viu chamas e fumaça saindo do sexto andar do edifício. Os bombeiros acessaram o local e apagaram o fogo em cinco minutos.
Não houve registro de vítimas ou feridos. Segundo os bombeiros, apenas armários foram queimados.
Ao todo, a corporação mobilizou oito viaturas e 30 militares para atender a ocorrência. A perícia foi acionada para investigar a causa do incêndio.
A reportagem entrou em contato com o Ministério da Defesa. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

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