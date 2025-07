Investigação

Idoso passa mal após tomar suco e morre em Feira de Santana, na Bahia

João Silva dos Santos, de 70 anos, foi socorrido, mas não resistiu; a causa da morte é desconhecida e a polícia investiga o caso

A causa da morte é desconhecida e a polícia investiga o caso. A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior apura as circunstâncias do óbito. Em nota ao UOL, a Polícia Civil da Bahia informou que o laudo pericial realizado pelo Departamento de Polícia Técnica deve "auxiliar na elucidação da causa da morte". O UOL tentou contato com o hospital, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. Já a família da vítima não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.>