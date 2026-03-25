Tragédia

Idoso morre após ser arrastado por enxurrada no interior de SP

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar fizeram buscas e localizaram o corpo da vítima na manhã desta quarta-feira

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:03

Um homem de 66 anos morreu nesta terça-feira (24) em Martinópolis, no interior de São Paulo, após ser arrastado pela enxurrada que tomou as ruas da Vila Alegrete. Testemunhas dizem que a correnteza levou o homem para um bueiro. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar fizeram buscas e localizaram o corpo da vítima na manhã desta quarta-feira (25).

O temporal atingiu a cidade por volta das 16h e provocou alagamentos de ruas e imóveis. Os bairros mais afetados foram, além da Vila Alegrete, o Conjunto Habitacional Hélio Nastari, o Portal Doutor José, o Parque das Grevilhas e o centro. Na mesma rua em que o idoso foi arrastado pela enxurrada, um carro da Polícia Militar foi levado pela força da água. Dois policiais conseguiram sair do veículo sem ferimentos.

Viatura da PM é arrastada pela enxurrada no interior de SP Crédito: Reprodução/Instagram

Duas salas de aula ficaram inundadas na escola municipal Doutor Francisco Marques Bonilha. O Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil retiraram os alunos, que foram encaminhados para outras salas. Também na tarde desta terça, uma chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, atingiu São José do Rio Preto, causando quedas de árvores e postes de iluminação pública em vários pontos da cidade. Não há registro de vítimas. Segundo a Defesa Civil do estado, esta é a 22ª morte registrada em São Paulo em decorrência das chuvas desde dezembro.

Veja todos os óbitos registrados desde o início do verão

10/12/25 - Campos do Jordão: deslizamento | Vítima: um homem;

10/12/25 - São Paulo (Zona Leste): queda de muro | Vítima: uma mulher;



12/12/25 - Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus | Vítima: uma mulher;



13/12/25 - Juquitiba: descarga elétrica | Vítima: um homem;



14/12/25 - Bauru: enxurrada | Vítima: um homem;



16/12/25 - Ilhabela: queda de muro | Vítima: um homem;



16/12/25 - Ilhabela: enxurrada | Vítima: um homem;



19/12/25 - Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada | Vítima: um homem;



29/12/25 - Franca: desabamento do telhado de um galpão | Vítima: um homem;



14/01/26 - Taubaté: queda de árvore sobre veículo | Vítima: uma mulher;



16/01/26 - São Paulo (Zona Sul): carro arrastado pela enxurrada | Vítimas: um homem e uma mulher;



25/01/26 - São Paulo (Zona Norte): enxurrada | Vítima: um homem;



29/01/26 - Piracicaba: enxurrada | Vítima: um homem;



07/02/26 - Salto: desabamento de muro | Vítima: uma mulher;



08/02/26 - Indaiatuba: cabeça d'água | Vítima: um homem;



16/2/26 - São Paulo - enxurrada | Vítima: uma mulher;



18/2/26 - Pirassununga - queda de árvore sobre residência | Vítima: uma criança;



23/02/26 - Natividade da Serra: desabamento | Vítima: um homem;



07/03/26 - São Bernardo do Campo: enxurrada | Vítima: um homem;



07/03/2026 - Sorocaba: enxurrada | Vítima: um homem;



24/03/2026 - Martinópolis: enxurrada | Vítima: um homem.



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