Homem morre esmagado por brinquedo em parque de diversões em SP

William Ribeiro de Oliveira, de 29 anos, morreu esmagado em parque de diversões, localizado em Itu (SP) Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem de 29 anos morreu esmagado por um brinquedo, nesta quinta-feira (28), em um parque de diversões da cidade de Itu, em São Paulo

O fato aconteceu no brinquedo chamado "Superman", que deixa os participantes sentados em bancos e faz movimentos no ar. Segundo o site G1, o dono do parque comentou com a polícia que o operador do brinquedo havia dito que o homem tinha retirado a grade de proteção e ficado em pé.

MOMENTO DO ACIDENTE

Ainda de acordo com o dono do parque, como o brinquedo estava em funcionamento, o operador resolveu interromper a atividade para evitar um acidente. Neste instante, William Ribeiro de Oliveira caiu e foi prensado pela estrutura.

William Ribeiro foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Martins. Porém, não resistiu e morreu. O corpo do homem de 29 anos foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Outras cinco pessoas, entre 19 e 28 anos, que também estavam no brinquedo e desceram para ajudar o rapaz, acabaram se ferindo. Segundo a Polícia Militar , elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) e pelo Corpo de Bombeiros