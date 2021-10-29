AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Homem morre esmagado por brinquedo em parque de diversões em SP
Fatalidade

Homem morre esmagado por brinquedo em parque de diversões em SP

William Ribeiro de Oliveira, de 29 anos, caiu e foi prensado pela estrutura. Outras cinco pessoas ficaram feridas

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 11:30

Publicado em 

29 out 2021 às 11:30
William Ribeiro de Oliveira morreu esmago em parque de diversões
William Ribeiro de Oliveira, de 29 anos, morreu esmagado em parque de diversões, localizado em Itu (SP) Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem de 29 anos morreu esmagado por um brinquedo, nesta quinta-feira (28), em um parque de diversões da cidade de Itu, em São Paulo.
O fato aconteceu no brinquedo chamado "Superman", que deixa os participantes sentados em bancos e faz movimentos no ar. Segundo o site G1, o dono do parque comentou com a polícia que o operador do brinquedo havia dito que o homem tinha retirado a grade de proteção e ficado em pé. 

MOMENTO DO ACIDENTE

Ainda de acordo com o dono do parque, como o brinquedo estava em funcionamento, o operador resolveu interromper a atividade para evitar um acidente. Neste instante, William Ribeiro de Oliveira caiu e foi prensado pela estrutura. 
William Ribeiro foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Martins. Porém, não resistiu e morreu. O corpo do homem de 29 anos foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).
Outras cinco pessoas, entre 19 e 28 anos, que também estavam no brinquedo e desceram para ajudar o rapaz, acabaram se ferindo. Segundo a Polícia Militar, elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.
O dono do parque e o operador do brinquedo foram levados à delegacia. Uma perícia será realizada no local para indicar as causas da fatalidade.

Veja Também

Homem é morto com três tiros na frente da esposa e da filha na Serra

Operação mira o tráfico de drogas em Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari e Vila Velha

Vídeo: homem foge de posto da PM no ES algemado a cadeira

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil São Paulo (SP) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A estupidez é muito maior do que o sentimento do mal
Imagem de destaque
ES registra alta em crimes de racismo, homofobia e transfobia
Prefeitura Municipal de Vitória
Santander assume a folha de pagamento da Prefeitura de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados