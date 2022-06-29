Homem morre baleado por passageiro após tentar assaltar ônibus no RJ

UOL e informou que outro suspeito fugiu após o crime. Um passageiro ficou ferido e está em avaliação médica no Hospital Moacyr do Carmo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Um homem foi morto por um passageiro ao tentar assaltar um ônibus, nesta quinta-feira (29), no município de Duque de Caxias (RJ). A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência aoe informou que outro suspeito fugiu após o crime. Um passageiro ficou ferido e está em avaliação médica no Hospital Moacyr do Carmo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Às 5h49, o suspeito de 26 anos deu entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Já o passageiro autor do tiro, depois de realizar o disparo com uma arma que possuía, fugiu levando também a arma do assaltante.

Por sua vez, o passageiro ferido, identificado como Rodrigo Silva, de 43 anos, está em avaliação pela equipe médica e cirúrgica do hospital. Tanto ele como o suspeito foram levados à unidade de saúde pelo mesmo ônibus em que estavam.