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Violência

Homem morre baleado por passageiro após tentar assaltar ônibus no RJ

Episódio aconteceu nesta quinta-feira (29), na cidade de Duque de Caxias; outro suspeito conseguiu fugir e uma pessoa que estava no coletivo acabou ferida

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 16:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jun 2022 às 16:19
Um homem foi morto por um passageiro ao tentar assaltar um ônibus, nesta quinta-feira (29), no município de Duque de Caxias (RJ). A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência ao UOL e informou que outro suspeito fugiu após o crime. Um passageiro ficou ferido e está em avaliação médica no Hospital Moacyr do Carmo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Às 5h49, o suspeito de 26 anos deu entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Já o passageiro autor do tiro, depois de realizar o disparo com uma arma que possuía, fugiu levando também a arma do assaltante.
Por sua vez, o passageiro ferido, identificado como Rodrigo Silva, de 43 anos, está em avaliação pela equipe médica e cirúrgica do hospital. Tanto ele como o suspeito foram levados à unidade de saúde pelo mesmo ônibus em que estavam.
O segundo suspeito acabou fugindo e a Polícia Militar intensificou o policiamento na região para conseguir informações sobre a localização dele.

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