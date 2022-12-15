Homem furta escola vestido apenas com uma calcinha no DF

Vestindo apenas uma calcinha, um homem foi flagrado furtando uma escola particular em Brasília, no Distrito Federal. Imagens das câmeras de segurança do local mostram quando o suspeito sai de um dos cômodos do colégio, usando somente uma peça de roupa íntima, tipicamente feminina.
De acordo com informações apuradas pelo g1 DF, o criminoso acabou preso em flagrante na última terça-feira (13), depois de invadir a unidade de ensino em outros dois dias. No sábado (10), ele furtou torneiras e sifões. Já na segunda-feira (12), levou uma escada. Parte do material foi recuperado.
Também conforme divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal ao site, o homem – de 40 anos de idade – não informou por qual motivo estava sem roupa no momento do crime. A corporação afirmou que ele pulou um muro para invadir a escola e que ele responderá por furto qualificado.