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Inusitado

Homem furta escola vestido apenas com uma calcinha no DF

Suspeito invadiu um colégio em Brasília em dois dias e acabou preso na última terça-feira (13); câmeras flagraram quando ele saía de um dos cômodos do local

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2022 às 17:46
Suspeito é flagrado furtando escola particular em Brasília, enquanto usava apenas uma calcinha
Suspeito é flagrado furtando escola particular em Brasília, enquanto usava apenas uma calcinha Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Distrito Federal
Vestindo apenas uma calcinha, um homem foi flagrado furtando uma escola particular em Brasília, no Distrito Federal. Imagens das câmeras de segurança do local mostram quando o suspeito sai de um dos cômodos do colégio, usando somente uma peça de roupa íntima, tipicamente feminina.
De acordo com informações apuradas pelo g1 DF, o criminoso acabou preso em flagrante na última terça-feira (13), depois de invadir a unidade de ensino em outros dois dias. No sábado (10), ele furtou torneiras e sifões. Já na segunda-feira (12), levou uma escada. Parte do material foi recuperado.
Também conforme divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal ao site, o homem – de 40 anos de idade – não informou por qual motivo estava sem roupa no momento do crime. A corporação afirmou que ele pulou um muro para invadir a escola e que ele responderá por furto qualificado.

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