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Rio de Janeiro

Homem é preso no Maracanã durante jogo da Copa Brasil

Ele é apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas de uma comunidade da Baixada Fluminense; o homem vestia uma camisa personalizada do Fluminense, com o apelido escrito nas costas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2022 às 14:37

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 14:37

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso na noite desta quarta-feira (17) enquanto assistia o jogo entre o Fluminense e o Fortaleza no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Militar, havia dois mandados de prisão contra o homem. Ele estava no estádio com a camisa personalizada do Fluminense, com o apelido, Foka, escrito nas costas.
Na partida, as duas equipes empataram em 2 a 2 e o Fluminense conquistou uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.
A ação no Maracanã envolveu policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar, de Belford Roxo, e do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios).
Além de tráfico de drogas, ele é suspeito de participação em homicídios na Baixada Fluminense.
Também na quinta, a Polícia Civil do Rio prendeu em Belford Roxo dois homens suspeitos de fazerem parte de um grupo paramilitar que atua na região.
A dupla, segundo a polícia, fazia rondas armadas, extorsões e atividades típicas da milícia na região.
Os suspeitos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma, receptação e formação de milícia privada.

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