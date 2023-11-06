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Fatalidade

Homem e mulher morrem após serem atacados por enxame de abelhas em MG

A mulher trabalhava próximo a um apiário, local para criação de abelhas, na fazenda dela, quando foi atacada. O homem tentou socorrê-la, mas também foi atacado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2023 às 13:24

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 13:24

Um homem de 52 anos e uma mulher, de 58, morreram após serem atacados por um enxame de abelhas na zona rural de Guarará, em Minas Gerais, no último sábado (4). Os dois eram casados. A mulher trabalhava próximo a um apiário, local para criação de abelhas, na fazenda dela, quando foi atacada. O homem tentou socorrê-la, mas também foi atacado. Os dois não resistiram e morreram. As informações são do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
Outras duas pessoas com idades de 40 e 63 anos foram picadas ao tentar ajudar as vítimas. Eles foram socorridos e passam bem. Ainda segundo os bombeiros, como a fazenda fica em uma região de difícil acesso, quando os agentes chegaram, o homem e a mulher já haviam sido retirados do apiário por funcionários do local.
A polícia e a perícia técnica foram acionadas para atender a ocorrência. As identidades das vítimas não foram reveladas.

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