Homem e mulher morrem após serem atacados por enxame de abelhas em MG

Um homem de 52 anos e uma mulher, de 58, morreram após serem atacados por um enxame de abelhas na zona rural de Guarará, em Minas Gerais, no último sábado (4). Os dois eram casados. A mulher trabalhava próximo a um apiário, local para criação de abelhas, na fazenda dela, quando foi atacada. O homem tentou socorrê-la, mas também foi atacado. Os dois não resistiram e morreram. As informações são do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Outras duas pessoas com idades de 40 e 63 anos foram picadas ao tentar ajudar as vítimas. Eles foram socorridos e passam bem. Ainda segundo os bombeiros, como a fazenda fica em uma região de difícil acesso, quando os agentes chegaram, o homem e a mulher já haviam sido retirados do apiário por funcionários do local.