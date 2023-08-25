Paulo Antonio, o neto dele, de sete anos, e um vizinho — identificado como José de Paula, de 63 — andavam de bicicleta. Quando passavam por uma estrada de chão, Paulo ouviu gritos e viu o vizinho pular em um riacho. Em seguida, avô e neto começaram a ser atacados por abelhas. Desesperado, Paulo, que era alérgico à picada do inseto, tirou a camisa para proteger a criança.

O homem teve uma parada cardiorrespiratória no momento em que era socorrido e ficou quase um mês internado em estado grave. No início desta semana chegou a começar a acordar, no entanto, ele estava com uma lesão no cérebro e se, função renal.

No início da tarde desta sexta-feira, não resistiu e faleceu.

Salvou neto

Mesmo alérgico à picada de abelha, Paulo tirou a própria camisa e protegeu o neto, que levou quatro picadas e não precisou de atendimento.

"A preocupação do meu pai era só proteger meu sobrinho, até quando o pessoal chegou para socorrer, ele disse: ‘Socorre meu neto’. A gente está abalado. Era um dia normal de lazer dos dois e veio essa notícia" Ramony dos Santos - Vigilante e filha de Paulo

Paulo Antonio dos Santos e o neto que ele salvou do ataque de abelhas Crédito: Acervo Pessoal

Além de Paulo, o vizinho também foi socorrido em estado grave. Não há informações sobre esse.

Cuidados durante ataque

Your browser does not support the audio element. Idoso atacado por abelhas em Fundão morre após 27 dias internado

No momento do ataque de abelhas, Paulo colocou fogo em mato para tentar espantar as abelhas. Já José de Paula pulou em um riacho para se proteger. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, informou que a fumaça ajuda no momento a afastar as abelhas, mas, dependendo da quantidade, pode ser que não tenha muito efeito.

“A fumaça afasta as abelhas, então contribui, mas dependendo da quantidade de fumaça que ele (Paulo) conseguiu produzir, talvez não ajudou porque era pouca”, explicou.

O movimento da segunda vítima, de se jogar no riacho, resolve em partes, mas não é recomendada, segundo a capitã. “A gente não recomenda porque elas vão continuar atacando e a gente precisa respirar. Se elas estiverem muito ativas, vão continuar picando. A gente recomenda ficar imóvel, parado, evitar movimento bruscos, correria, se não elas vão atacar ainda mais. O ideal é proteger o rosto, principalmente olhos e boca, que são as áreas mais sensíveis, com algum pano, olhos e boca", explicou.