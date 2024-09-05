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Em Maceió

Homem é morto a tiros em posto de combustível horas depois de casar em AL

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no trajeto até a unidade de saúde. As causas da morte serão investigadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 set 2024 às 13:50

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 13:50

Winderlan Douglas Oliveira Felix foi morto horas depois de casar em Maceió
Winderlan Douglas Oliveira Felix foi morto horas depois de casar em Maceió Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros, na noite da terça-feira (3), horas depois de subir ao altar para se casar em Maceió (AL). Winderlan Douglas Oliveira Felix foi morto no momento em que estava em um posto de combustíveis no bairro do Jacintinho. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no trajeto até a unidade de saúde, segundo informações da Polícia Militar de Alagoas. O homem havia casado no mesmo dia em que foi morto. Winderlan e a esposa formalizaram a união no Capela do Jaraguá na parte da manhã do dia 3 de setembro.
O casal chegou a compartilhar registros da união nas redes sociais em que apareciam felizes. Após a morte, a agora viúva lamentou o assassinato do marido e disse que seu "mundo desmoronou". "Estávamos tão felizes, vivendo a melhor fase das nossas vidas. Eu não tenho palavras para descrever a dor que estou sentindo. Você era um ser humano incrível e nunca vou esquecer da sua alegria que contagiava a todos. Vou te amar para sempre. Na eternidade eu vou te ver", escreveu a mulher em uma postagem no Instagram.
Amigo de Winderlan também ficou ferido. O homem, identificado como Victor, foi baleado ao ir buscar a motocicleta da vítima que havia ficado no posto. Ele foi socorrido e segue hospitalizado no HGE. O UOL tentou contato com o hospital para pedir informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, mas não obteve retorno. O suspeito pelo crime é um homem de aproximadamente 50 anos identificado apenas como "Tatu". O suspeito fugiu após cometer o homicídio e, até o momento, não foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil de Alagoas disse que foi instaurado inquérito para determinar as causas da morte. Os investigadores vão analisar as imagens do circuito de segurança do local em que o crime aconteceu e vão ouvir testemunhas. O amigo de Winderlan que foi baleado também será ouvido quando estiver recuperado. O corpo da vítima já foi sepultado.

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