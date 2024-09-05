Homem é morto a tiros em posto de combustível horas depois de casar em AL

Winderlan Douglas Oliveira Felix foi morto horas depois de casar em Maceió Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros, na noite da terça-feira (3), horas depois de subir ao altar para se casar em Maceió (AL). Winderlan Douglas Oliveira Felix foi morto no momento em que estava em um posto de combustíveis no bairro do Jacintinho. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no trajeto até a unidade de saúde, segundo informações da Polícia Militar de Alagoas. O homem havia casado no mesmo dia em que foi morto. Winderlan e a esposa formalizaram a união no Capela do Jaraguá na parte da manhã do dia 3 de setembro.

O casal chegou a compartilhar registros da união nas redes sociais em que apareciam felizes. Após a morte, a agora viúva lamentou o assassinato do marido e disse que seu "mundo desmoronou". "Estávamos tão felizes, vivendo a melhor fase das nossas vidas. Eu não tenho palavras para descrever a dor que estou sentindo. Você era um ser humano incrível e nunca vou esquecer da sua alegria que contagiava a todos. Vou te amar para sempre. Na eternidade eu vou te ver", escreveu a mulher em uma postagem no Instagram.

Amigo de Winderlan também ficou ferido. O homem, identificado como Victor, foi baleado ao ir buscar a motocicleta da vítima que havia ficado no posto. Ele foi socorrido e segue hospitalizado no HGE. O UOL tentou contato com o hospital para pedir informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, mas não obteve retorno. O suspeito pelo crime é um homem de aproximadamente 50 anos identificado apenas como "Tatu". O suspeito fugiu após cometer o homicídio e, até o momento, não foi localizado.