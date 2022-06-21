Homem apontado como maior traficante de animais do país é preso em SP

Daniel Bertoni de Assunção, 39, é considerado "o maior traficante de animais do país" Crédito: Divulgação | PM

Um homem procurado por crimes contra o meio ambiente foi preso em São Paulo no último domingo (19). Segundo a Polícia Militar, Daniel Bertoni de Assunção, 39, é considerado "o maior traficante de animais do país".

Havia um mandado de prisão em aberto contra ele desde a última terça-feira (14). A ordem está relacionada a um processo iniciado em 2018, pela exposição e venda de animais.

A reportagem procurou a Defensoria Pública na União, que atuou na defesa dele durante o processo. No entanto, a instituição não se manifestou até a publicação deste texto.

No domingo pela manhã, policiais o encontraram na rua José Figliolini, no Jaçanã, zona norte paulistana. Segundo a PM, Assunção já vinha sendo monitorado e, por isso, uma equipe o procurava pela região.

O processo que resultou na prisão tramitou na 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Assunção foi condenado a um ano e seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por vender animais por meio de um perfil no Facebook.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, ele pôs à venda 26 animais silvestres nativos sem permissão ou licença, sendo 13 deles ameaçados de extinção, a exemplo da jararaca-ilhoa.